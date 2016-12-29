Форвард «Тампы» Наместников не доиграл матч с «Монреалем» из-за травмы
Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников не смог закончить домашний матч с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ)
из-за травмы, сообщает Tampa Bay Times.
До этой игры россиянин пропустил
|29.12.2016 03:30
|Регулярный чемпионат
|Amalie Arena
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|4:3 ОТ
|Монреаль Канадиенс
|(1:2, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
|Джон Купер
|Мишель Террьен
Вратари
|Андрей Василевский
|Кэри Прайс
|1-й период
|Александр Радулов (П. Байрон)
|03:24
|10:39
|Тайлер Джонсон (Н. Кучеров, О. Палат)
|13:23
|Виктор Хедман
|Ши Уэбер (П. Байрон, М. Пачоретти)
|13:31
|2-й период
|Крис Терри (Д. Карр, М. Маккэррон)
|23:07
|Марк Барберио
|36:59
|3-й период
|Александр Радулов
|46:59
|51:14
|Виктор Хедман (Н. Кучеров)
|Ши Уэбер
|55:19
|56:30
|Ондржей Палат (В. Хедман, Б. Пойнт)
|57:14
|Овертайм
|61:36
|Тайлер Джонсон (Анд. Василевский, Дж. Гаррисон)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), О. Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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