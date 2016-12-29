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29 декабря 2016, 10:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Тампы» Наместников не доиграл матч с «Монреалем» из-за травмы

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников не смог закончить домашний матч с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) из-за травмы, сообщает Tampa Bay Times.

До этой игры россиянин пропустил из-за повреждения две встречи, но в матче с «Монреалем» вернулся в строй, получив место во втором звене вместе с Алексом Киллорном и Брэйденом Пойнтом. За 13 минут игрового времени Наместников отметился одним броском в створ и заработал показатель полезности «-2». Во встрече с «Канадиенс» вернулся в состав другой российский нападающий Никита Кучеров, который пропустил шесть матчей из-за травмы нижней части тела.

29.12.2016 03:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 ОТ Монреаль Канадиенс
(1:2, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Джон Купер Мишель Террьен
Вратари
Андрей Василевский Кэри Прайс
1-й период
Александр Радулов (П. Байрон) 03:24
10:39 Тайлер Джонсон (Н. Кучеров, О. Палат)
13:23 Виктор Хедман
Ши Уэбер (П. Байрон, М. Пачоретти) 13:31
2-й период
Крис Терри (Д. Карр, М. Маккэррон) 23:07
Марк Барберио 36:59
3-й период
Александр Радулов 46:59
51:14 Виктор Хедман (Н. Кучеров)
Ши Уэбер 55:19
56:30 Ондржей Палат (В. Хедман, Б. Пойнт)
57:14
Овертайм
61:36 Тайлер Джонсон (Анд. Василевский, Дж. Гаррисон)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), О. Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ши Уэбер (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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