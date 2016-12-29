«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. «Ванкувер» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Луи Эрикссон (3-я минута) и Хенрик Седин (21). У проигравших отличился Таннер Пирсон (57).
В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 12-е место, набрав в 36 матчах 33 очка, «Лос-Анджелес» с 38 очками после 35 игр идет восьмым.
В следующем матче «Ванкувер» 31 декабря на своем льду примет «Анахайм», «Лос-Анджелес» днем ранее в гостях сыграет с «Эдмонтоном».
|29.12.2016 06:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Arena
|Ванкувер Кэнакс
|2:1
|Лос-Анджелес Кингз
|(1:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
|Уилли Дежарден
|Дэррил Саттер
Вратари
|Райан Миллер
|Петер Будай 58:32 (П. Будай 58:39-58:55)
|1-й период
|Джейк Маззин
|00:54
|02:43
|Луи Эрикссон (Бо Хорват, Б. Хаттон)
|Ник Дауд
|06:15
|Ник Дауд
|11:17
|16:03
|2-й период
|20:23
|Хенрик Седин (Т. Стэчер)
|23:52
|Бо Хорват
|3-й период
|Тэннер Пирсон (Дж. Картер)
|56:43
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс), Д. Даути (Лос-Анджелес Кингз), Л. Эрикссон (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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