«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Луи Эрикссон (3-я минута) и Хенрик Седин (21). У проигравших отличился Таннер Пирсон (57).

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 12-е место, набрав в 36 матчах 33 очка, «Лос-Анджелес» с 38 очками после 35 игр идет восьмым.

В следующем матче «Ванкувер» 31 декабря на своем льду примет «Анахайм», «Лос-Анджелес» днем ранее в гостях сыграет с «Эдмонтоном».