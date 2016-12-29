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29 декабря 2016, 9:49 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. «Ванкувер» одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Луи Эрикссон (3-я минута) и Хенрик Седин (21). У проигравших отличился Таннер Пирсон (57).

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 12-е место, набрав в 36 матчах 33 очка, «Лос-Анджелес» с 38 очками после 35 игр идет восьмым.

В следующем матче «Ванкувер» 31 декабря на своем льду примет «Анахайм», «Лос-Анджелес» днем ранее в гостях сыграет с «Эдмонтоном».

29.12.2016 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Ванкувер Кэнакс 2:1 Лос-Анджелес Кингз
(1:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Уилли Дежарден Дэррил Саттер
Вратари
Райан Миллер Петер Будай 58:32 (П. Будай 58:39-58:55)
1-й период
Джейк Маззин 00:54
02:43 Луи Эрикссон (Бо Хорват, Б. Хаттон)
Ник Дауд 06:15
Ник Дауд 11:17
16:03
2-й период
20:23 Хенрик Седин (Т. Стэчер)
23:52 Бо Хорват
3-й период
Тэннер Пирсон (Дж. Картер) 56:43
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс), Д. Даути (Лос-Анджелес Кингз), Л. Эрикссон (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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