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29 декабря 2016, 9:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Ветеран «Тампы» Филппула пропустил собрание команды и был выведен из состава

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Валттери Филппула пропустил домашний матч с «Монреаль Канадиенс» по неигровым причинам.

Самый опытный хоккеист «молний» не пришёл на командное собрание, и тренерский штаб во главе с Джоном Купером принял решение не ставить форварда на игру, сообщает Tampa Bay Times. Место 32-летнего Филппулы занял новичок Мэтью Пека, который дебютировал в НХЛ.

Отметим, что Филппула является обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», а его контракт в $ 5 млн — второй по «весу» среди нападающих «Тампы». Без Филппулы «Тампа» одержала победу в овертайме со счётом 4:3.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Первая в карьере голевая передача голкипера Василевского принесла победу «Тампе» в НХЛ

Первая в карьере голевая передача голкипера Василевского принесла победу «Тампе» в НХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Монреаль» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер Андрей Василевский впервые в карьере отдал голевую передачу, после которой была заброшена победная шайба.
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