Ветеран «Тампы» Филппула пропустил собрание команды и был выведен из состава

Самый опытный хоккеист «молний» не пришёл на командное собрание, и тренерский штаб во главе с Джоном Купером принял решение не ставить форварда на игру, сообщает Tampa Bay Times. Место 32-летнего Филппулы занял новичок Мэтью Пека, который дебютировал в НХЛ.



Отметим, что Филппула является обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», а его контракт в $ 5 млн — второй по «весу» среди нападающих «Тампы». Без Филппулы «Тампа» одержала победу в овертайме со счётом 4:3.