Артемий Панарин: Мне очень далеко до Овечкина. Свои голы я забиваю от испуга

«ХАРЛАМОВ ТРОФИ» — 2016

Каким получился 2016 год для Артемия Панарина?

Очень хорошим. Он так выстрелил в «Чикаго», что получил «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Панарина обожают болельщики в Городе ветров, ласково называя его Хлебушком. А чудо-тройка с Патриком Кейном и Артемом Анисимовым — пожалуй, лучшая в лиге. По результативности наверняка.

А еще Панарин отжег на чемпионате мира — уже в другом звене, с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. Причем все трио в полном составе заняло три верхних места в списке лучших бомбардиров турнира.

Наконец, Артемий Панарин стал обладателем «Харламов Трофи"-2016, как лучший хоккеист сезона. Акцию с 2002 года проводит «Советский спорт». И за любимого Хлебушка проголосовало большинство.

А теперь мы сидим в раздевалке «Чикаго». Только что Тема забил отличный гол в стиле Овечкина. Как об этом не спросить?

«МОИ ГОЛЫ — ОТ ИСПУГА»

— Мощный бросок из левого круга вбрасывания. Как у вас получается забивать голы-красавцы с этой точки?

— Испуг. Просто бросаю, а они залетают.

— Как сил хватает, чтобы так убойно щелкать?

— Опять же, испуг.

— Как вы отнесетесь к тому, если мы переименуем эту точку с «офис Овечкина» на «офис Панарина»?

— Во сне только можно переименовать. Сколько Саша оттуда забил — мне надо еще лет 25 играть, чтобы повторить такое! И то шансы невелики.

— А если перевести вас на правый фланг? Щелкайте оттуда!

— Что ж, это идея. Только нужно тренироваться. Искать свободную точку, где еще никого не было.

— Скоро Новый год. Где планируете встречать?

— Я уезжаю за город. Уже там сняли дом. Часа три, может, туда добираться. Посидим у каминчика.

— Поедете в сторону Сент-Луиса?

— Да, туда.

— А с Владимиром Тарасенко, своим другом по молодежной сборной, есть желание встретиться?

— Он ведь семейный парень. Уже ребенок родился. Постараюсь его не отвлекать, конечно. Но если у Вовы будет время, то обязательно.

«А МОЖНО ЕЩЕ ХОЛОДЦА?»

— Есть ли у вас особенные традиции на Новый год? То, что вы делаете каждый раз.

— Ну вы сами знаете эти традиции, — смеется Панарин.

— Но в этом году не получится хорошо посидеть за столом.

— Да, календарь плотный, игры идут часто. Видите, надо будет нарушить традицию.

— А есть самое любимое блюдо, которое обязано быть в Новый год?

— Ну опять же, вы должны знать. Прозрачная штучка.

— Да, кто же не любит холодец!

— Во-во, почти. Еще можно зафигачить оливье.

— Серьезный тест. Выберите из трех блюд: жареная картошка с грибами, холодец или жареный поросенок. Ваше решение?

— Что-то одно? Картошка с лисичками. А если разрешите, я еще и холодца себе положу.

— Где для вас лучше встречать Новый год — на снегу или под пальмами?

— В сугробах, разумеется. Я мечтаю, чтобы сейчас был снег. Вот поедем в этот дом. Надеюсь, там немного похолоднее, чем в Чикаго. Вроде бы недавно стояли морозы, а сейчас потепление идет. И я очень недоволен. Хотел ведь по снегу добираться, как положено. Костер разжечь.

Вот было тут «-20» в США. Знаете, как я ходил и радовался? Очень люблю настоящую зиму.

— Многие теплолюбивые американцы думают: «Да так ведь можно умереть!».

— Можно, конечно. Но если двигаться, то все будет нормально. Какие проблемы, если на тебе теплая куртка, теплые ботинки и теплые штаны?

«ХОТЕЛ БЫ УВИДЕТЬ ПУТИНА В ЧИКАГО»

— Кого из знаменитостей вы хотели бы увидеть у себя за новогодним столом?

— Владимира Владимировича, — смеется Панарин.

— Кстати, да. Почему бы президенту России не нанести визит в Чикаго?

— Но ведь он должен говорить речь из телевизора.

— Ах да, это важно. Жаль, что вы не можете поехать в этот день в Кремль… А были когда-нибудь в роли Деда Мороза?

— Я не был. Только, может, глубоко после двенадцати. Тогда я кем хочешь становлюсь, — улыбается Артемий.

— Знаете, чем отличается американский Новый год от русского?

— Тем, что для нас это главный праздник, а в США его особо не отмечают.

— У американцев — Санта-Клаус без никого, у нас — Дед Мороз со Снегурочкой.

— Даже бабушки нет у Санта-Клауса? Подождите, у него ведь олени есть. Куда вы дели оленей?

— Санта-Клаус на них только на Рождество приезжает.

— Да, согласен.

— А есть у вас любимая новогодняя история? Такая добрая, как сказка.

— Однажды мы убегали от милиции на автомобилях… Нет, об этом вообще не надо рассказывать! Да что ж я могу вам вспомнить? Обо всех моих историях нельзя писать! Надеюсь, добрая сказка еще впереди. Когда закончится хоккей, и я стану взрослым. Правда, там дети пойдут. Уже не до веселья.

— Но давайте верить в лучшее?

— Точно!