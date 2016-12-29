Артемий Панарин: Мне очень далеко до Овечкина. Свои голы я забиваю от испуга
Корреспондент «Советского спорта» в Чикаго взял очень необычное интервью у форварда «Блэкхокс» Артемия Панарина.
«ХАРЛАМОВ ТРОФИ» — 2016
Каким получился 2016 год для Артемия Панарина?
Очень хорошим. Он так выстрелил в «Чикаго», что получил «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Панарина обожают болельщики в Городе ветров, ласково называя его Хлебушком. А
А еще Панарин отжег на чемпионате мира — уже в другом звене, с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым. Причем все трио в полном составе заняло три верхних места в списке лучших бомбардиров турнира.
Наконец, Артемий Панарин стал обладателем «Харламов Трофи"-2016, как лучший хоккеист сезона. Акцию с 2002 года проводит «Советский спорт». И за любимого Хлебушка проголосовало большинство.
А теперь мы сидим в раздевалке «Чикаго». Только что Тема забил отличный гол в стиле Овечкина. Как об этом не спросить?
«МОИ ГОЛЫ — ОТ ИСПУГА»
— Мощный бросок из левого круга вбрасывания. Как у вас получается забивать
— Испуг. Просто бросаю, а они залетают.
— Как сил хватает, чтобы так убойно щелкать?
— Опять же, испуг.
— Как вы отнесетесь к тому, если мы переименуем эту точку с «офис Овечкина» на «офис Панарина»?
— Во сне только можно переименовать. Сколько Саша оттуда забил — мне надо еще лет 25 играть, чтобы повторить такое! И то шансы невелики.
— А если перевести вас на правый фланг? Щелкайте оттуда!
— Что ж, это идея. Только нужно тренироваться. Искать свободную точку, где еще никого не было.
— Скоро Новый год. Где планируете встречать?
— Я уезжаю за город. Уже там сняли дом. Часа три, может, туда добираться. Посидим у каминчика.
— Поедете в сторону
— Да, туда.
— А с Владимиром Тарасенко, своим другом по молодежной сборной, есть желание встретиться?
— Он ведь семейный парень. Уже ребенок родился. Постараюсь его не отвлекать, конечно. Но если у Вовы будет время, то обязательно.
«А МОЖНО ЕЩЕ ХОЛОДЦА?»
— Есть ли у вас особенные традиции на Новый год? То, что вы делаете каждый раз.
— Ну вы сами знаете эти традиции, — смеется Панарин.
— Но в этом году не получится хорошо посидеть за столом.
— Да, календарь плотный, игры идут часто. Видите, надо будет нарушить традицию.
— А есть самое любимое блюдо, которое обязано быть в Новый год?
— Ну опять же, вы должны знать. Прозрачная штучка.
— Да, кто же не любит холодец!
—
— Серьезный тест. Выберите из трех блюд: жареная картошка с грибами, холодец или жареный поросенок. Ваше решение?
—
— Где для вас лучше встречать Новый год — на снегу или под пальмами?
— В сугробах, разумеется. Я мечтаю, чтобы сейчас был снег. Вот поедем в этот дом. Надеюсь, там немного похолоднее, чем в Чикаго. Вроде бы недавно стояли морозы, а сейчас потепление идет. И я очень недоволен. Хотел ведь по снегу добираться, как положено. Костер разжечь.
Вот было тут «-20» в США. Знаете, как я ходил и радовался? Очень люблю настоящую зиму.
— Многие теплолюбивые американцы думают: «Да так ведь можно умереть!».
— Можно, конечно. Но если двигаться, то все будет нормально. Какие проблемы, если на тебе теплая куртка, теплые ботинки и теплые штаны?
«ХОТЕЛ БЫ УВИДЕТЬ ПУТИНА В ЧИКАГО»
— Кого из знаменитостей вы хотели бы увидеть у себя за новогодним столом?
— Владимира Владимировича, — смеется Панарин.
— Кстати, да. Почему бы президенту России не нанести визит в Чикаго?
— Но ведь он должен говорить речь из телевизора.
— Ах да, это важно. Жаль, что вы не можете поехать в этот день в Кремль… А были
— Я не был. Только, может, глубоко после двенадцати. Тогда я кем хочешь становлюсь, — улыбается Артемий.
— Знаете, чем отличается американский Новый год от русского?
— Тем, что для нас это главный праздник, а в США его особо не отмечают.
— У американцев —
— Даже бабушки нет у
—
— Да, согласен.
— А есть у вас любимая новогодняя история? Такая добрая, как сказка.
— Однажды мы убегали от милиции на автомобилях… Нет, об этом вообще не надо рассказывать! Да что ж я могу вам вспомнить? Обо всех моих историях нельзя писать! Надеюсь, добрая сказка еще впереди. Когда закончится хоккей, и я стану взрослым. Правда, там дети пойдут. Уже не до веселья.
— Но давайте верить в лучшее?
— Точно!
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