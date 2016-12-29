«Сент-Луис» победил «Филадельфию» в НХЛ, Тарасенко и Проворов отдали по голевой передаче
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры Владимир Тарасенко и Иван Проворов отдали по одной результативной передаче.
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В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Робби Фаббри (20-я, 56-я и 58-я минуты), Кевин Шаттенкирк (16), Дэвид Перрон (46) и Скотти Апшол (48). У «Филадельфии» отличились Уэйн Симмондс (4), Ник Казинс (25) и Брейден Шенн (45). Для Фаббри
Передача стала 23-й для Тарасенко в текущем чемпионате, теперь на счету 25-летнего лидера «Сент-Луиса» 39 очков (16 шайб + 23 передачи) в 36 матчах. Для 19-летнего защитника «Филадельфии» Проворова передача в матче стала 13-й за 37 поединков, в которых он набрал уже 16 очков (3+13).
Благодаря победе «Сент-Луис» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 36 матчах. «Филадельфия» идет на шестой строчке на Востоке, имея в активе 44 очка после 37 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Сент-Луис» дома сыграет против «Нэшвилла», в тот же день «Филадельфия» в гостях встретится с «Сан-Хосе».
В параллельной встрече «Торонто» на выезде победил «Флориду» в серии послематчевых буллитов — 3:2.
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