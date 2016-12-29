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29 декабря 2016, 8:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Первая в карьере голевая передача голкипера Василевского принесла победу «Тампе» в НХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Монреаль» со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер Андрей Василевский впервые в карьере отдал голевую передачу, после которой была заброшена победная шайба.

Также в матче отличились форвард Монреаля Александр <span class=error>Радулов</span> (один гол) и нападающий <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Никита Кучеров (две передачи) Увеличить
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В составе «Монреаля» отличились Александр Радулов (4-я минута), Ши Уэбер (14) и Крис Терри (24). У «Тампы» шайбы забросили Виктор Хедман (52), Ондржей Палат (57) и Тайлер Джонсон (11, 62).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский впервые в карьере отдал голевую передачу в матче НХЛ. Нападающий Никита Кучеров записал на свой счет две голевые передачи, набрав уже 32 очка (13 шайб + 19 передач) в 28 матчах текущего сезона. Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов сумел прервать 6-матчевую серию без заброшенных шайб, забив седьмой гол в сезоне.

«Монреаль» занимает четвертое место в Восточной конференции, имея 47 очков после 35 матчей. «Тампа-Бэй» идет на девятой строчке на Востоке, набрав 39 очков в 36 играх. В следующем матче в ночь на пятницу «Монреаль» в гостях сыграет против «Флориды», «Тампа-Бэй» дома встретится с «Торонто».

Пресс-служба лиги опубликовала видео победной шайбы на странице в сети микроблогов Twitter.

В параллельном матче «Питтсбург» победил «Каролину» со счетом 3:2, российский нападающий Евгений Малкин не смог отличиться.

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