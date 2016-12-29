«Торонто» в серии буллитов обыграл «Флориду»

По ходу основного времени «Торонто» вёл со счётом 2:0. На 11-й минуте счёт открыл Остон Мэттьюс, а на 38-й перевес гостей удвоил Вильям Нюландер. «Флорида» отыгралась в самом начале третьего периода — голы на счету Джонатана Маршессо (41-я минута) и Винса Трочека (43). В овертайме голов забито не было. Победный буллит на счету Митчелла Марнера.



Нападающий «Мэйпл Лифс» Никита Сошников провёл на льду 7 минут, защитник Никита Зайцев — 25 минут.