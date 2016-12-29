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29 декабря 2016, 8:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Торонто» в серии буллитов обыграл «Флориду»

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и закончилась победой гостей в серии буллитов — 3:2.

По ходу основного времени «Торонто» вёл со счётом 2:0. На 11-й минуте счёт открыл Остон Мэттьюс, а на 38-й перевес гостей удвоил Вильям Нюландер. «Флорида» отыгралась в самом начале третьего периода — голы на счету Джонатана Маршессо (41-я минута) и Винса Трочека (43). В овертайме голов забито не было. Победный буллит на счету Митчелла Марнера.

Нападающий «Мэйпл Лифс» Никита Сошников провёл на льду 7 минут, защитник Никита Зайцев — 25 минут.

29.12.2016 03:00 Регулярный чемпионат BB&T Center
Флорида Пантерз 2:3 Б Торонто Мэйпл Ливз
(0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Том Роу Майк Бэбкок
Вратари
Роберто Луонго Фредерик Андерсен
1-й период
Фредерик Готье 02:07
Фредерик Готье 06:23
Остон Мэттьюс (К. Браун, З. Хаймэн) 10:38
2-й период
22:22 Пол Томпсон
Коннор Кэррик 22:22
Тайлер Бозак 25:25
36:45 Якуб Киндл
36:55 Юсси Йокинен
Джеймс ван Римсдайк 37:13
Вильям Нюландер (О. Мэттьюс, Дж. Гардинер) 37:54
3-й период
40:29 Джонатан Маршессо (К. Яндл, В. Трочек)
42:43 Винс Трочек (Я. Киндл, Д. Маршессо)
48:44 Ник Бьюгстад
Вильям Нюландер 48:44
53:06 Денис Мальгин
Овертайм
63:21
Серия буллитов - победный бросок
М. Марнер
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), В. Трочек (Флорида Пантерз), Р. Луонго (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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