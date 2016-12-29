Художник написал картину перед матчем НХЛ, исполняя гимн США
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Американский художник и певец Джо Эверсон написал картину во время исполнения государственного гимна США перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Майами. Об этом сообщает
пресс-служба клуба «Флорида».
Перед матчем между «Флоридой» и «Торонто» Эверсон написал картину, посвященную американским военным.
Кроме того, в холле домашней арены «Флориды» художник показал свой талант, исполнив портрет чешского нападающего клуба Яромира Ягра.
|29.12.2016 03:00
|Регулярный чемпионат
|BB&T Center
|Флорида Пантерз
|2:3 Б
|Торонто Мэйпл Ливз
|(0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Том Роу
|Майк Бэбкок
Вратари
|Роберто Луонго
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Фредерик Готье
|02:07
|Фредерик Готье
|06:23
|Остон Мэттьюс (К. Браун, З. Хаймэн)
|10:38
|2-й период
|22:22
|Пол Томпсон
|Коннор Кэррик
|22:22
|Тайлер Бозак
|25:25
|36:45
|Якуб Киндл
|36:55
|Юсси Йокинен
|Джеймс ван Римсдайк
|37:13
|Вильям Нюландер (О. Мэттьюс, Дж. Гардинер)
|37:54
|3-й период
|40:29
|Джонатан Маршессо (К. Яндл, В. Трочек)
|42:43
|Винс Трочек (Я. Киндл, Д. Маршессо)
|48:44
|Ник Бьюгстад
|Вильям Нюландер
|48:44
|53:06
|Денис Мальгин
|Овертайм
|63:21
Серия буллитов - победный бросок
|М. Марнер
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), В. Трочек (Флорида Пантерз), Р. Луонго (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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