Художник написал картину перед матчем НХЛ, исполняя гимн США

Перед матчем между «Флоридой» и «Торонто» Эверсон написал картину, посвященную американским военным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">??? <a href="https://t.co/mpy09hrAc9">pic.twitter.com/mpy09hrAc9</a></p>— Florida Panthers (@FlaPanthers) <a href="https://twitter.com/FlaPanthers/status/814272729755119616">29 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме того, в холле домашней арены «Флориды» художник показал свой талант, исполнив портрет чешского нападающего клуба Яромира Ягра.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Joe Everson is painting right now outside of Club <a href="https://twitter.com/Lexus">@lexus</a>! Stop by and check it out ? <a href="https://t.co/tsEIdhBLHe">pic.twitter.com/tsEIdhBLHe</a></p>— FlaPanthersCARE (@FlaPanthersCARE) <a href="https://twitter.com/FlaPanthersCARE/status/814276822150115328">29 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>