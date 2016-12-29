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29 декабря 2016, 9:15 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский нападающий Панарин продлил контракт с клубом НХЛ «Чикаго»

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Российский нападающий Артемий Панарин продлил контракт с клубом НХЛ «Чикаго», сообщает theathletic.com.

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Источник утверждает, что Панарин и «Чикаго» в среду завершили работу над продлением контракта, детали которого неизвестны на данный момент. Как ожидается, официально объявят о сделке в четверг утром.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России, который по окончании сезона-2016/17 может стать ограниченно свободным агентом, хочет новый контракт с «Чикаго» на 6 лет с зарплатой в 6 миллионов долларов за сезон.

Панарин выиграл Кубок Гагарина в составе санкт-петербургского СКА в сезоне-2014/15, после чего отправился в НХЛ, где в регулярном чемпионате набрал 77 баллов за результативность в 80 матчах за «Чикаго» и 7 очков в семи матчах плей-офф. По итогам сезона российский нападающий стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин в 37 матчах регулярного чемпионата забил 15 голов и отдал 22 голевые передачи.

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