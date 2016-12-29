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29 декабря 2016, 0:36 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Кучеров залечил травму и может вернуться в игре с «Монреалем»

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Российский нападающий клуба НХЛ «Тампы Бэй» Никита Кучеров залечил травму, и, возможно, сыграет в матче регулярного чемпионата против «Монреаля», сообщается на официальном сайте лиги.

Форвард, пропустивший шесть матчей из-за травмы нижней части тела, во вторник тренировался и может вернуться в состав команды в матче с «Монреалем», который состоится в ночь со среды на четверг по московскому времени.

Кучеров с 13 голами и 17 передачами в нынешнем сезоне является лидером «Тампы» по набранным очкам.

Тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что ему понравилось, как тренировался Кучеров, но решение по его участию будет принято перед матчем.

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