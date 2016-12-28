Вратарь «Филадельфии» Нойвирт приступил к тренировкам с командой
Голкипер «Филадельфии Флайер» Михал Нойвирт впервые приступил к тренировкам после травмы, полученной в ноябре, информирует Philadelphia Inquirer.
28-летний чех поедет с командой на выездную серию, но, по предварительной информации, начнёт играть только по возвращении в Филадельфию.
«Всё хорошо, я работаю каждый день. Я много пропустил, и теперь только от меня зависит, когда будет возвращение к 100-процентной форме. Это была моя первая тренировка, и она прошла хорошо», — сказал Нойвирт.
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