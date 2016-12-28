Вратарь «Филадельфии» Нойвирт приступил к тренировкам с командой

28-летний чех поедет с командой на выездную серию, но, по предварительной информации, начнёт играть только по возвращении в Филадельфию.



«Всё хорошо, я работаю каждый день. Я много пропустил, и теперь только от меня зависит, когда будет возвращение к 100-процентной форме. Это была моя первая тренировка, и она прошла хорошо», — сказал Нойвирт.