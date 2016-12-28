Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28287391/
28 декабря 2016, 18:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь «Филадельфии» Нойвирт приступил к тренировкам с командой

Голкипер «Филадельфии Флайер» Михал Нойвирт впервые приступил к тренировкам после травмы, полученной в ноябре, информирует Philadelphia Inquirer.

28-летний чех поедет с командой на выездную серию, но, по предварительной информации, начнёт играть только по возвращении в Филадельфию.

«Всё хорошо, я работаю каждый день. Я много пропустил, и теперь только от меня зависит, когда будет возвращение к 100-процентной форме. Это была моя первая тренировка, и она прошла хорошо», — сказал Нойвирт.

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена