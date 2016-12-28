Артем Анисимов: «Чикаго» должен был играть куда быстрее
Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов после поражения от «Виннипега» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала медлительность его одноклубников.
Отметим, что во вторник Анисимов был выведен из списка травмированных игроков. В текущем сезоне россиянин сыграл в 32 матчах чемпионата и набрал 27 (14+13) очков.
— «Джетс» играли быстро и очень удачно боролись за шайбу во всех зонах, — цитирует сайт НХЛ Анисимова. — Нашей команде нужно было играть куда быстрее, включаться в игру в первую секунду после вбрасывания. В этом все дело.
|28.12.2016 04:30
|Регулярный чемпионат
|United Center
|Чикаго Блэкхокс
|1:3
|Виннипег Джетс
|(0:2, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
|Джоэль Кенневилль
|Пол Морис
Вратари
|Кори Кроуфорд 57:00
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|01:08
|Винс Хиностроза
|Блэйк Уилер (Б. Литтл, Дж. Трауба)
|08:27
|Тобиас Энстрем
|12:14
|Марк Шайфли (Дж. Трауба, Н. Элерс)
|14:48
|2-й период
|Тобиас Энстрем
|23:09
|27:37
|Артем Анисимов (П. Кейн, А. Панарин)
|3-й период
|Дрю Стэффорд (Н. Петан, М. Дане)
|42:27
|Блэйк Уилер
|47:29
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Хеллебайк (Виннипег Джетс), Дж. Трауба (Виннипег Джетс), Б. Литтл (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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