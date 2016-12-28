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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28287216/
28 декабря 2016, 17:48 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Артем Анисимов: «Чикаго» должен был играть куда быстрее

Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов после поражения от «Виннипега» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала медлительность его одноклубников.

Отметим, что во вторник Анисимов был выведен из списка травмированных игроков. В текущем сезоне россиянин сыграл в 32 матчах чемпионата и набрал 27 (14+13) очков.

— «Джетс» играли быстро и очень удачно боролись за шайбу во всех зонах, — цитирует сайт НХЛ Анисимова. — Нашей команде нужно было играть куда быстрее, включаться в игру в первую секунду после вбрасывания. В этом все дело.

28.12.2016 04:30 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 1:3 Виннипег Джетс
(0:2, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Пол Морис
Вратари
Кори Кроуфорд 57:00 Коннор Хеллебайк
1-й период
01:08 Винс Хиностроза
Блэйк Уилер (Б. Литтл, Дж. Трауба) 08:27
Тобиас Энстрем 12:14
Марк Шайфли (Дж. Трауба, Н. Элерс) 14:48
2-й период
Тобиас Энстрем 23:09
27:37 Артем Анисимов (П. Кейн, А. Панарин)
3-й период
Дрю Стэффорд (Н. Петан, М. Дане) 42:27
Блэйк Уилер 47:29
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Хеллебайк (Виннипег Джетс), Дж. Трауба (Виннипег Джетс), Б. Литтл (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
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