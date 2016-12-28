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28 декабря 2016, 15:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Прайс, Суббэн, Кросби и Макдэвид — лидеры голосования за капитанов Матча звёзд

В НХЛ осталось меньше недели до завершения голосования болельщиков по выбору капитанов команд дивизионов на Матче всех звёзд.

Лидерами дивизионов являются Кэри Прайс, Пи Кей Суббан, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид.

Атлантический: Прайс («Монреаль»), Ягр («Флорида»), Уэбер («Монреаль»), Бержерон («Бостон»), Айкел («Баффало»).

Центральный: Суббэн («Нэшвилл»), Кэйн («Чикаго»), Тэйвс («Чикаго»), Лайне («Виннипег»), Тарасенко («Сент-Луис»).

Столичный: Кросби («Питтсбург»), Овечкин («Вашингтон»), Кессел («Питтсбург»), Симмондс («Филадельфия»), Таварес («Айлендерс»).

Тихоокеанский: Макдэвид («Эдмонтон»), Бернс («Сан-Хосе»), Годро («Калгари»), Копитар («Лос-Анджелес»), Торнтон («Сан-Хосе»).
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