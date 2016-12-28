Наши в Америке: усилий Анисимова не хватило «Чикаго»

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Сергей Бобровский стал первой звездой матча, а Евгений Малкин — второй. Многие российские игроки просто не попали в состав.

«КОЛОРАДО» — «КАЛГАРИ» — 3:6.

Михаил ГРИГОРЕНКО, «Колорадо» — 0+0, «-2» за 17 минут

В сезоне: 32 матча, 3+7, «-7».

Михаил наверняка продолжает думать, что играет неплохо даже после этого ужасного матча. Свой микроматч он проиграл — 0:3, но самое печальное в том, что снова во время своего игрового времени ничего не сделал. И, кажется, даже не пытался. Был удален в первом периоде, один раз бросил по воротам. И главное ведь действительно ни в чем не виноват. В обоих случаях, когда «Калгари» поражал ворота в равных составах, даже в кадр не попадал — не успевал вернуться. И в меньшинстве тоже все сделал правильно. Но для команды Михаил не сделал ничего.

Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+0, «-2» за 24 минуты

В сезоне: 33 матча, 0±5, «-13».

Внезапно стал ведущим защитником команды — сыграл больше всех. Но все это может быстро измениться, особенно после такой игры. Правда, Никита очень старался. Не удалился. Провел три силовых приема и трижды блокировал броски. И в пропущенных шайбах не виноват. Но н нанес ни одного броска при том, что почти пять минут действовал в большинстве.

Федор ТЮТИН, «Колорадо» — 0+0, «-2» за 17 минут

В сезоне: 28 матчей, 1+7, «-11».

Забил в свои ворота, когда «Калгари» сравнял счет (да-да после первого периода они вели). Но это был несчастный случай, который может случиться с любым. Но в этой игре не был тем старым и мудрым ветераном, которые не рискует и приносит много пользы за счет знаний игры. Правда, блокировал два броска, провел три силовых приема и один раз бросил.

«ЧИКАГО» — «ВИННИПЕГ» — 1:3.

Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 1+0, «+1» за 21 минуту

В сезоне: 33 матча, 15+13, «+13».

Лучший игрок матча и пишу так не только потому, что Артем провел единственную шайбу в составе хозяев. Анисимов был самым ярким на льду. Постоянно создавал опасность, лез к воротам, что-то придумывал. Выиграл 41 процент вбрасываний, но в самых важных моментах забирал шайбу у соперника. Но он был один.

Артемий ПАНАРИН, «Чикаго» — 0+1, «+1» за 23 минуты

В сезоне: 37 матчей, 15+22, «+14».

Нанес один бросок по воротам, но именно в этой встрече бросился в глаза один момент. Во время атак Панарин занимает такое место на льду, которое и не предполагает завершения атаки. Если он получал шайбы, то следующим шагом была передача — иначе никак. Даже странно, почему он не идет в места, откуда удобно бросать. На пользу это команде не идет.

«ДЕТРОЙТ» — «БАФФАЛО» — 3:4.

Дмитрий КУЛИКОВ, «Баффало» — 0+1, «0» за 23 минуты

В сезоне: 20 матчей, 0+1, «-10».

Набрал первое очко в сезоне, чаще всех выходил на лед, но при этом проиграл микроматч со счетом 1:2. Когда отличился Хенрик Зеттерберг, ничем помочь не мог — вратарь зевнул бросок с отрицательного угла. Формально поучаствовал в победной атаке, но, кажется, что в «Детройте» просто сжалились над Дмитрием, чтобы у него не было 0+0. Такие передачи записывать нельзя. Кроме того, удалился и провел четыре силовых приема. Правда, один из хитов был во время голевой атаки «Детройта». Так что толку от этого нет.

«КОЛАМБУС» — «БОСТОН» — 4:3.

Сергей БОБРОВСКИЙ, «Коламбус» — 37 отраженных бросков из 40

В сезоне: 29 матчей, 93,4 процент отраженных бросков, 1,91 шайбы за матч.

Возможно, мог бы сыграть удачней во время третьей пропущенной шайбы, но посмотрите, сколько бросков он отразил в этой встрече. Ох, не случайно Сергей стал первой звездой матча. Это редко происходит с вратарем, который допустил, чтобы его команда потеряла преимущество в три шайбы, но без него бы не было никакого преимущества. Без Бобровского бы «Коламбус» «сгорел» — 2:7 или 1:10.

«АЙЛЕНДЕРС» — «ВАШИНГТОН» — 4:3.

Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 1+1, «+1» за 20 минут

В сезоне: 33 матча, 16+10, «0».

По цифрам все в порядке. Овечкин нанес девять бросков, был старательным и это отметил Барри Тротц, выделивший ему целых 20 минут. Помните, что до праздников у него было гораздо меньше игрового времени. Но в третьем периоде он должен был решать судьбу игры, а вместо этого терял шайбу и команда проиграла. Впрочем, к нему в этот день меньше всего претензий.

Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+1, «+1» за 19 минут

В сезоне: 33 матча, 3+15, «+5».

Тоже не из тех, кто виноват в поражении. Нанес четыре броска, а штраф получил за выброс шайбы за пределы площадки. Выпали в этот день другие ребята, но опять же при счете 2:4 от него ждали результата, а его не было. Выиграл 50 процентов вбрасываний — для Евгения это потрясающий результат.

Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+1, «+1» за 17 минут

В сезоне: 33 матча, 1+14, «+11».

К Орлову у нас не было вопросов давно — нет и сейчас. Сыграл крайне продуктивно, хотя выходил лишь в третьей паре. На большинство попадал случайно — 25 секунд. Два силовых приема, блокированный бросок. А подвел тот, кто шесть минут провел в большинстве — Джон Карлсон.

Николай КУЛЕМИН, «Айлендерс» — 0+1, «0» за 14 минут

В сезоне: 32 матча, 4+6, «+2».

Продолжает набирать очки и теперь общая статистика у него не такая грустная, какой была в начале сезона. А для хоккеиста третьего-четвертых звеньев, так вообще отличная. Дважды бросал по воротам, но его теперь используют в обороне. Все-таки три минуты в меньшинстве проводит не каждый.

«НЬЮ-ДЖЕРСИ» — «ПИТТСБУРГ» — 2:5.

Евгений МАЛКИН, «Питтсбург» — 1+1, «0» за 16 минут

В сезоне: 36 матчей, 15+26, «+10».

Стал второй звездой матча, в котором его команда опять дала шанс сопернику, но быстро забрала его и убедительно победила. Нанес три броска, в первом периоде был удален, но это вряд ли испортило ему настроение. А то, что выиграл всего 20 процентов вбрасываний — плохо.

НЕ ПОПАЛИ.

Семен Варламов из «Колорадо» не попал в заявку на игру. Формально из-за небольшой травмы паха, но есть подозрение, что за этой формулировкой скрывается что-то другое. Как только дела у Семена идут не лучше, так сразу «травма».

Александр Бурмистров из «Виннипега» снова не вышел на лед, на этот раз в Чикаго, но печально даже не это, а то, что по-прежнему нет никаких слухов по поводу обмена. Это говорит об отсутствии интереса к хоккеисту такого плана. Какого? Ну того, кто может выйти на лед и не упасть.

Рождественские праздники не позволили Алексею Марченко поправить свое здоровье так, чтобы принять участие в матче между его «Детройтом» и «Баффало». Видимо, нам надо еще потерпеть.

Антон Худобин с одной победой в семи матчах остался в запасе, когда его «Бостон» играл в Коламбусе, а Павла Бучневича до сих пор не поставили на ноги врачи «Рейнджерс» и он не сыграл в Оттаве.

Сергей Калинин остался в запасе «Нью-Джерси» и не вышел на площадку в игре против «Питтсбурга». То ли праздники провел плохо, то ли у тренера закончилось терпение. Вряд ли первый вариант.

НАШИ В АХЛ.

«САН-АНТОНИО» — «ТЕХАС» — 2:1.

Сергей БОЙКОВ, «Сан-Антонио» — 0+0, «0»

В сезоне: 20 матчей, 0+5, «0».

Во втором периоде выбросил шайбу с площадки, за что и отсидел две минуты. По чужим воротам не бросал и нулевой показатель полезности для Сергея — благо.

«САН-ДИЕГО» — «ОНТАРИО» — 1:2 ОТ.

Дамир ШАРИПЗЯНОВ, «Онтарио» — 0+0, «+1»

В сезоне: 13 матчей, 0+0, «0».

Самое замечательное событие для Дамира — первый бросок за пять матчей. Впервые за это же время завершил игру с положительным показателем полезности.