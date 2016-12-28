Малкин: 800 очков в НХЛ!
«СЭ» — о главных событиях игрового дня за океаном.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЮБИЛЕЙ.
В матче с «Нью-Джерси» «Питтсбург» еще раз продемонстрировал, что значит выражение «победа на классе». В конце первого и начале второго периодов был отрезок, когда «Девилз» перехватили инициативу: лучше контролировали шайбу и не позволяли гостям запирать себя в зоне. Броски «Пенс» успешно блокировались, и показалось, что у команды есть неплохой шанс зацепиться за счет 2:1 в свою пользу. В
Складывалось впечатление, что «Питтсбург» играл процентов на 80 от своих возможностей, и даже этого хватило, чтобы укатать «Нью-Джерси» в лед. На этом фоне неудивительна блестящая игра лидеров. Малкин набрал 2 (1+1) очка, став девятым россиянином в лиге, кому покорилась отметка в 800 очков. Шайбу в большинстве Евгений забросил после идеального паса Кросби. Капитан «Пенс» сначала на ложном замахе сделал паузу, а затем выцелил Малкина на дальней штанге, которому оставалось только замкнуть. Также российский центр поучаствовал в шайбе Шульца, которого в этом месяце вообще невозможно остановить — он готов играть за всех выбывших партнеров сразу.
Кросби же, помимо того, что набрал очко в большинстве, чуть не отличился в меньшинстве — в конце встречи он организовал себе момент «один в ноль», да и в целом
СЭЙВ.
В моменты, когда «Питтсбург» еще не вышел из состояния дремоты, команду спасал Флери, выдавший неожиданно крепкий матч. В третьем периоде он и вовсе отбил шайбу в падении, разворачиваясь к воротам на 180 градусов и отчаянно выбрасывая клюшку. Впрочем, это надо увидеть.
ПОРАЖЕНИЕ.
«Чикаго» проиграл третий домашний матч подряд, чего не случалось с ним и в менее удачные сезоны. «Ястребы» все еще идут на первом месте на Западе, и иначе как чудом это нельзя назвать. Команда не опускает руки, уступая в счете, что частенько с ней случалось в прошлом сезоне, но на игру фаворита сезона это опять похоже не сильно. Хотя «Джетс» — ахиллесова пята для «Чикаго», трудно найти команду, с которой «Блэкхокс» мучились бы исправно на протяжении несколько лет. В этом сезоне «Индейцы» проиграли команде Мориса уже трижды, и все три раза это был проигрыш в одну калитку. Лучшим игроком в команде которую встречу подряд стал голкипер — сначала это был Дарлинг, теперь Кроуфорд, и если бы не блестящая игра Кори, шансы в матче с «Виннипегом» были бы потеряны еще во втором периоде.
На лед в составе «Чикаго» вернулся Анисимов, и это должно было увеличить количество атакующих звеньев хотя бы до двух, но и у его тройки с Панариным и Кейном получалось немного, что говорить про Тэйвза и очередных новых молодых партнеров. Свою шайбу Анисимов забросил — крутую передачу на ход своему центру отдал Кейн. Но вся атака «Ястребов» в целом смотрелась серой, и дело даже не в сверхусилиях «Виннипега» в обороне. «Джетс» играли с должным количеством ошибок, обрезов и привозов, но хоккеисты «Чикаго» выглядели максимально измученными и запарывали
ЦИФРЫ.
16-ю шайбу в сезоне забросил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Этот гол стал для Овечкина 541-м в карьере и позволил ему сравняться со Стэном Микитой (30-е место) в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
14 матчей достигла безголевая серия нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
Нападающий «Айлендерс» Эндрю Лэдд впервые в сезоне забросил во втором матче подряд, а его команда одержала третью победу кряду.
37 сэйвов совершил голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, благодаря чему «Блю Джэкетс» продлили победную серию до 13 матчей, установив новый рекорд франшизы.
Игроки «Рейнджерс» Ник Холден и Дерек Степан оформили по дублю в матче против «Оттавы».
11 матчей подряд выиграла «Миннесота», установив новый рекорд франшизы.
Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник установил рекорд клуба, выиграв девять матчей подряд, побив достижение Никласа Бэкстрема.
Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд впервые в карьере набрал 3 (1+2) очка в двух матчах подряд.
Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс забросил десятую шайбу в карьере в овертайме, выйдя на второе место по этому показателю среди всех защитников в истории лиги. Впереди только Скотт Нидермайер с 13 голами.
«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1). Голы: Мартин — 3 (Кутюр, Бедкер), 6:30 — 0:1. Каше — 2 (Ритчи, Верметт), 28:22 — 1:1. Карлссон — 4 (Уорд, Бернс), 34:18 — 1:2. Сильверберг — 10 (Кеслер, Кольяно), 53:35 — 2:2. Бернс — 14 (Павелски, Торнтон), 62:46 — 2:3. Вратари: Гибсон — Джонс. Штраф: 13 — 7. Броски: 36 (14+12+10+0) — 25 (6+9+9+1). 28 декабря. Анахайм. «Хонда Центр».
«Колорадо» — «Калгари» — 3:6 (1:0, 1:4, 1:2). Голы: Ландескуг — 5 (Маккиннон, Бэрри), 18:22 — 1:0. Баклунд — 8 (Ткачак, Уайдмэн), 21:33 — 1:1. Беннетт — 9 (Энгелланд, Баклунд), 29:49 — 1:2. Годро — 8 (Уайдмэн, Броди), 31:45 — 1:3. Игинла — 5 (Седерберг, Голубеф), 33:12 — 2:3. Баклунд — 9 (Д. Хэмилтон, Фролик), 35:51 — 2:4. Годро — 9 (Верстиг, Стэйджан), 50:22 — 2:5. Ландескуг — 6 (Маккиннон, Голубеф), 53:12 — 3:5. Верстиг — 6 (бол., Броди, Годро), 54:28 — 3:6. Вратари: Пикар — Эллиотт. Штраф: 16 — 12. Броски: 28 (7+11+10) — 31 (9+15+7). Наши: Григоренко (17:15/1/-2), Задоров (23:41/0/-2), Тютин (17:16/1/-2) — -. 28 декабря. Денвер. Pepsi Center.
«Аризона» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1). Голы: Верстиг — 6 (бол., Джор. Бенн, Хэмьюс), 22:48 — 0:1. Дюклер — 2 (Ганзал, Ридер), 23:37 — 1:1. Джей. Верстиг — 6 (бол., Сегин, Спецца), 32:03 — 1:2. Клингберг — 3 (п. Верстиг — 6 (бол., Лехтонен), 58:52 — 1:3. Врбата — 9 (буллит), 59:53 — 2:3. Вратари: Смит (58:42 — 58:52, 59:05) — Лехтонен. Штраф: 13 — 13. Броски: 37 (5+17+15) — 29 (7+7+15). Наши: — — -. 28 декабря. Глендейл. Gila River Arena.
«Чикаго» — «Виннипег» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1). Голы: Уилер — 11 (Литтл, Трауба), 8:27 — 0:1. Шайфли — 15 (Трауба, Элерс), 14:48 — 0:2. АНИСИМОВ — 15 (Кейн, ПАНАРИН), 27:37 — 1:2. Стэффорд — 2 (Петан, Дане), 42:27 — 1:3. Вратари: Кроуфорд (57:00) — Хеллебайк. Штраф: 2 — 6. Броски: 35 (13+12+10) — 34 (13+13+8). Наши: Анисимов (20:41/2/1), Панарин (23:24/1/0) — -. 28 декабря. Чикаго. United Center.
«Детройт» — «Баффало» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1). Голы: Кейн — 7 (Джионта, Богосян), 7:12 — 0:1. Верстиг — 6 (бол., Ристолайнен, Айкел), 15:54 — 0:2. Зеттерберг — 7 (Отт, Манта), 34:46 — 1:2. Айкел — 6 (Фолиньо), 35:08 — 1:3. Миллер — 4 (Ларкин), 36:14 — 2:3. Ванек — 6 (бол.), 46:33 — 3:3. Кейн — 8 (Джионта, КУЛИКОВ), 48:29 — 3:4. Вратари: Мразек (58:47) — Ленер. Штраф: 16 — 14. Броски: 43 (13+10+20) — 22 (12+6+4). Наши: — — Куликов (22:33/1/0). 28 декабря. Детройт. Joe Louis Arena.
«Нэшвилл» — «Миннесота» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1). Голы: Верстиг — 6 (бол., Дамба, Койл), 5:53 — 0:1. Форсберг — 6 (Джохансен, Экхольм), 24:39 — 1:1. Стюарт — 6 (Стаал, Шредер), 26:01 — 1:2. Буше — 1 (Уотсон, Ярнкрок), 28:55 — 2:2. Сперджен — 3 (Шредер, Койл), 62:46 — 2:3. Вратари: Ринне — Дубник. Штраф: 8 — 2. Броски: 30 (5+13+10+2) — 39 (12+11+13+3). Наши: — — -. 28 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
«Рейнджерс» — «Оттава» — 4:3 (1:3, 2:0, 1:0). Голы: Боровицки — 1 (Хоффман, Пажо), 2:02 — 0:1. Смит — 8 (Карлссон, Стоун), 3:10 — 0:2. Холден — 5 (Макдона, Хэйс), 11:37 — 1:2. Сиси — 1 (Хоффман, Пажо), 16:56 — 1:3. Степан — 8 (Крайдер, Макдона), 22:45 — 2:3. Верстиг — 6 (бол.,
«Коламбус» — «Бостон» — 4:3 (3:2, 0:1, 1:0). Голы: Хартнелл — 9 (Седлак, Ганье), 3:02 — 1:0. Джонс — 6 (Хартнелл, Саад), 8:47 — 2:0. Колверт — 5 (Андерсон), 9:39 — 3:0. Бэкес — 9 (Крейчи), 11:05 — 3:1. Чарник — 5 (Нэш, Краг), 12:00 — 3:2. Крейчи — 7 (Спунер, Бэкес), 38:26 — 3:3. Верстиг — 6 (бол., Веннберг, Веренски), 50:46 — 4:3. Вратари: БОБРОВСКИЙ — Раск (58:13). Штраф: 8 — 8. Броски: 22 (8+8+6) — 40 (13+18+9). Наши: — — -. 28 декабря. Коламбус. Nationwide Arena.
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:5 (2:1, 0:2, 0:2). Голы: Паренто — 9 (Холл), 1:18 — 1:0. Верстиг — 6 (бол., Кросби, Кессел), 6:43 — 1:1. Верстиг — 6 (бол., Палмиери, Зэйджак), 8:23 — 2:1. Кросби — 25 (Шири), 30:56 — 2:2. Шульц — 7 (МАЛКИН, Кросби), 39:54 — 2:3. Хагелин — 4 (Руведел), 43:13 — 2:4. Раст — 10 (п. Верстиг — 6 (бол., Бонино, Хагелин), 58:42 — 2:5. Вратари: Шнайдер (57:42 — 58:42) — Флери. Штраф: 8 — 16. Броски: 23 (8+6+9) — 29 (10+10+9). Наши: — — Малкин (16:19/3/0). 28 декабря.
«Айлендерс» — Вашингтон — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2). Голы: Клаттербак — 3 (КУЛЕМИН, Стром), 8:02 — 1:0. Уильямс — 8 (ОВЕЧКИН, ОРЛОВ), 13:24 — 1:1. Лэдд — 6 (Хикки, Кин), 34:03 — 2:1. ОВЕЧКИН — 16 (Уильямс, КУЗНЕЦОВ), 41:17 — 2:2. Лэдд — 7 (Кин, Хикки), 44:41 — 3:2. Ли — 13, 45:24 — 4:2. Бураковски — 4 (Бигл, Нисканен), 53:05 — 4:3. Вратари: Галак — Холтби (57:54). Штраф: 8 — 8. Броски: 31 (10+12+9) — 34 (13+9+12). Наши: Кулемин (14:18/2/0) — Кузнецов (19:05/4/1), Овечкин (20:00/9/1), Орлов (16:52/1/0). 28 декабря.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter