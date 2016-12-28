Малкин: 800 очков в НХЛ!

ЮБИЛЕЙ.

В матче с «Нью-Джерси» «Питтсбург» еще раз продемонстрировал, что значит выражение «победа на классе». В конце первого и начале второго периодов был отрезок, когда «Девилз» перехватили инициативу: лучше контролировали шайбу и не позволяли гостям запирать себя в зоне. Броски «Пенс» успешно блокировались, и показалось, что у команды есть неплохой шанс зацепиться за счет 2:1 в свою пользу. В какой-то момент «Пингвины» решили, что дали «Нью-Джерси» достаточную фору, и слегка прибавив, вернули себе полное преимущество. Сразу начало получаться практически все — изумительные вертикальные пасы через всю среднюю зону и долгие и мучительные для «Девилз» позиционные атаки. Даже в обороне команда Салливана преобразилась будто по щелчку пальцев, и это учитывая, что играет она без Летанга, Дэйли и Мяятты.

Складывалось впечатление, что «Питтсбург» играл процентов на 80 от своих возможностей, и даже этого хватило, чтобы укатать «Нью-Джерси» в лед. На этом фоне неудивительна блестящая игра лидеров. Малкин набрал 2 (1+1) очка, став девятым россиянином в лиге, кому покорилась отметка в 800 очков. Шайбу в большинстве Евгений забросил после идеального паса Кросби. Капитан «Пенс» сначала на ложном замахе сделал паузу, а затем выцелил Малкина на дальней штанге, которому оставалось только замкнуть. Также российский центр поучаствовал в шайбе Шульца, которого в этом месяце вообще невозможно остановить — он готов играть за всех выбывших партнеров сразу.

Кросби же, помимо того, что набрал очко в большинстве, чуть не отличился в меньшинстве — в конце встречи он организовал себе момент «один в ноль», да и в целом из-за отвратительной дисциплины можно было тренировать игру вчетвером до умопомрачения. Кросби буквально летал по площадке, генерировал моменты для партнеров, но у Раста в звене с капитаном получается хуже, чем у Хорнквиста, которого передвинули к Малкину. Сидни забросил 25-ю шайбу в сезоне, еще сильнее оторвавшись от группы преследователей в лице Лайне, Картера и Пастрняка. Шири сначала выдал шикарный сольный проход по левому флангу, подыграв себе коньком и не заметив Адама Хенрика, затем бросил, успел к шайбе и отдал пас из-за ворот на Кросби.

СЭЙВ.

В моменты, когда «Питтсбург» еще не вышел из состояния дремоты, команду спасал Флери, выдавший неожиданно крепкий матч. В третьем периоде он и вовсе отбил шайбу в падении, разворачиваясь к воротам на 180 градусов и отчаянно выбрасывая клюшку. Впрочем, это надо увидеть.

ПОРАЖЕНИЕ.

«Чикаго» проиграл третий домашний матч подряд, чего не случалось с ним и в менее удачные сезоны. «Ястребы» все еще идут на первом месте на Западе, и иначе как чудом это нельзя назвать. Команда не опускает руки, уступая в счете, что частенько с ней случалось в прошлом сезоне, но на игру фаворита сезона это опять похоже не сильно. Хотя «Джетс» — ахиллесова пята для «Чикаго», трудно найти команду, с которой «Блэкхокс» мучились бы исправно на протяжении несколько лет. В этом сезоне «Индейцы» проиграли команде Мориса уже трижды, и все три раза это был проигрыш в одну калитку. Лучшим игроком в команде которую встречу подряд стал голкипер — сначала это был Дарлинг, теперь Кроуфорд, и если бы не блестящая игра Кори, шансы в матче с «Виннипегом» были бы потеряны еще во втором периоде.

На лед в составе «Чикаго» вернулся Анисимов, и это должно было увеличить количество атакующих звеньев хотя бы до двух, но и у его тройки с Панариным и Кейном получалось немного, что говорить про Тэйвза и очередных новых молодых партнеров. Свою шайбу Анисимов забросил — крутую передачу на ход своему центру отдал Кейн. Но вся атака «Ястребов» в целом смотрелась серой, и дело даже не в сверхусилиях «Виннипега» в обороне. «Джетс» играли с должным количеством ошибок, обрезов и привозов, но хоккеисты «Чикаго» выглядели максимально измученными и запарывали какое-то невероятное количество моментов, не попадая не то что с метра, а с 50 сантиметров. Брак в передачах, пасы на клюшку сопернику, беззубое большинство — декабрь и в лучшие времена не был самым хорошим месяцем для «Индейцев» с точки зрения формы, так что к январю, возможно, ситуация выправится сама.

ЦИФРЫ.

16-ю шайбу в сезоне забросил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Этот гол стал для Овечкина 541-м в карьере и позволил ему сравняться со Стэном Микитой (30-е место) в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

14 матчей достигла безголевая серия нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Нападающий «Айлендерс» Эндрю Лэдд впервые в сезоне забросил во втором матче подряд, а его команда одержала третью победу кряду.

37 сэйвов совершил голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, благодаря чему «Блю Джэкетс» продлили победную серию до 13 матчей, установив новый рекорд франшизы.

Игроки «Рейнджерс» Ник Холден и Дерек Степан оформили по дублю в матче против «Оттавы».

11 матчей подряд выиграла «Миннесота», установив новый рекорд франшизы.

Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник установил рекорд клуба, выиграв девять матчей подряд, побив достижение Никласа Бэкстрема.

Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд впервые в карьере набрал 3 (1+2) очка в двух матчах подряд.

Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс забросил десятую шайбу в карьере в овертайме, выйдя на второе место по этому показателю среди всех защитников в истории лиги. Впереди только Скотт Нидермайер с 13 голами.