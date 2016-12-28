Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28282619/
28 декабря 2016, 12:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бобровский теперь имеет в активе победы над всеми командами НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский одержал победу над «Бостон Брюинз» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь впервые в карьере смог обыграть «Брюинз». Клуб из Массачусетса стал последней командой в НХЛ, которую Бобровскому удалось обыграть хотя бы один раз — со всеми остальными клубами у него есть минимум по одной победе.

Бобровскому потребовалось на это 7 матчей — до этого он проиграл все 6 своих противостояний с «Бостоном».

Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена