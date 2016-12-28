Бобровский теперь имеет в активе победы над всеми командами НХЛ

Российский вратарь впервые в карьере смог обыграть «Брюинз». Клуб из Массачусетса стал последней командой в НХЛ, которую Бобровскому удалось обыграть хотя бы один раз — со всеми остальными клубами у него есть минимум по одной победе.



Бобровскому потребовалось на это 7 матчей — до этого он проиграл все 6 своих противостояний с «Бостоном».