Бобровский теперь имеет в активе победы над всеми командами НХЛ
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский одержал победу над «Бостон Брюинз» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь впервые в карьере смог обыграть «Брюинз». Клуб из Массачусетса стал последней командой в НХЛ, которую Бобровскому удалось обыграть хотя бы один раз — со всеми остальными клубами у него есть минимум по одной победе.
Бобровскому потребовалось на это 7 матчей — до этого он проиграл все 6 своих противостояний с «Бостоном».
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