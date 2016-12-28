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28 декабря 2016, 11:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Ванкувера» Янник Хансен выбыл из строя на полтора месяца из-за травмы

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Янник Хансен выбыл из строя на срок до полутора месяцев из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Хансен получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» 22 декабря, который прошел на льду «Ванкувера» и завершился победой гостей со счетом 4:1. Как сообщается, 30-летний форвард не смог продолжить встречу после того, как во втором периоде против него применил силовой прием Матье Перро.

Сроки восстановления Хансена оцениваются в 4 — 6 недель. В нынешнем сезоне из-за различных повреждений датский форвард провел всего 18 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков. Ранее Хансен вернулся в строй 11 декабря, восстановившись после перелома ребра.

Ванкувер Кэнакс
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МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков пропустит ближайшие три матча своей команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщается на официальном сайте «канадцев».
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