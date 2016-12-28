Хоккеист «Ванкувера» Янник Хансен выбыл из строя на полтора месяца из-за травмы
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Янник Хансен выбыл из строя на срок до полутора месяцев из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Хансен получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» 22 декабря, который прошел на льду «Ванкувера» и завершился победой гостей со счетом 4:1. Как сообщается, 30-летний форвард не смог продолжить встречу после того, как во втором периоде против него применил силовой прием Матье Перро.
Сроки восстановления Хансена оцениваются в 4 — 6 недель. В нынешнем сезоне
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