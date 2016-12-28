Хоккеист «Ванкувера» Янник Хансен выбыл из строя на полтора месяца из-за травмы

Хансен получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» 22 декабря, который прошел на льду «Ванкувера» и завершился победой гостей со счетом 4:1. Как сообщается, 30-летний форвард не смог продолжить встречу после того, как во втором периоде против него применил силовой прием Матье Перро.

Сроки восстановления Хансена оцениваются в 4 — 6 недель. В нынешнем сезоне из-за различных повреждений датский форвард провел всего 18 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков. Ранее Хансен вернулся в строй 11 декабря, восстановившись после перелома ребра.