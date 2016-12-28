Третьей звездой стал защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Ник Холден, оформивший дубль в ворота «Оттавы Сенаторз» (4:3).



Второй звездой назван форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).



Звание первой звезды разделили «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд», продлившие свои серии побед до 13 и 11 матчей соответственно.