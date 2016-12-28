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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28281109/
28 декабря 2016, 10:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» и «Миннесота», Кросби, Холден — звёзды дня в НХЛ

Определены звёзды очередного игрового дня регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой стал защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Ник Холден, оформивший дубль в ворота «Оттавы Сенаторз» (4:3).

Второй звездой назван форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

Звание первой звезды разделили «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд», продлившие свои серии побед до 13 и 11 матчей соответственно.

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