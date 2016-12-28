Российский хоккеист «Монреаля» Марков выбыл из строя на три матча НХЛ

Как сообщается, Марков не поехал с командой в выездное турне из-за травмы паха, которая беспокоит его в последнее время. В итоге 38-летний россиянин пропустит встречи с «Тампой Бэй Лайтнинг» (28 декабря), «Флоридой Пантерз» (29 декабря) и «Питтсбург Пингвинз» (31 декабря).

Возвращение Маркова в строй ожидается в первом матче «канадцев» в 2017 году против «Нэшвилл Предаторз», который пройдет 3 января.

В нынешнем сезоне Марков провел 31 матч регулярного чемпионата, забросив 2 шайбы и отдав 19 результативных передач.