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28 декабря 2016, 10:28 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский хоккеист «Монреаля» Марков выбыл из строя на три матча НХЛ

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков пропустит ближайшие три матча своей команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщается на официальном сайте «канадцев».

Как сообщается, Марков не поехал с командой в выездное турне из-за травмы паха, которая беспокоит его в последнее время. В итоге 38-летний россиянин пропустит встречи с «Тампой Бэй Лайтнинг» (28 декабря), «Флоридой Пантерз» (29 декабря) и «Питтсбург Пингвинз» (31 декабря).

Возвращение Маркова в строй ожидается в первом матче «канадцев» в 2017 году против «Нэшвилл Предаторз», который пройдет 3 января.

В нынешнем сезоне Марков провел 31 матч регулярного чемпионата, забросив 2 шайбы и отдав 19 результативных передач.

Монреаль Канадиенс
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