Российский хоккеист «Монреаля» Марков выбыл из строя на три матча НХЛ
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков пропустит ближайшие три матча своей команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщается на официальном сайте «канадцев».
Как сообщается, Марков не поехал с командой в выездное турне
Возвращение Маркова в строй ожидается в первом матче «канадцев» в 2017 году против «Нэшвилл Предаторз», который пройдет 3 января.
В нынешнем сезоне Марков провел 31 матч регулярного чемпионата, забросив 2 шайбы и отдав 19 результативных передач.
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