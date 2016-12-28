Малкин распечатал девятую сотню



За океаном после небольшой рождественской паузы возобновился регулярный чемпионат НХЛ. Действующие чемпионы из «Пингвинз» снова вышли на лёд в матче с «Нью-Джерси», который был соперником «Питтсбурга» до перерыва, и «пингвинам» удалось без особых проблем продлить себе праздники. Накануне стало известно, что главный тренер «стальных» Майк Салливан заключил с клубом новый контракт: тренер, приведший «Питтсбург» к Кубку Стэнли в прошлом году, будет работать с «пингвинами» до конца сезона-2019/20.



Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 12, 28.12.2016, 3:00 2:5 Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз

Однако сам Салливан, сменивший год назад прежнего наставника Майка Джонстона, не выказал особых восторгов. «Природа нашего бизнеса не предполагает какой-либо стабильности. Но, безусловно, это значительный шаг вперёд, поскольку контракт обеспечивает рабочие места для нашего тренерского штаба. У нас есть хороший уровень уверенности, а теперь можно оставить все мысли о делах и деньгах и просто заняться хоккеем», — заявил Салливан. С момента его прихода на тренерский мостик в «Питтсбурге» команда является лидером НХЛ по голам (294) и броскам в створ ворот (3089).



«Пингвинам» удалось поздравить своего тренера уверенной игрой, а заводилой команды выступил российский центрфорвард Евгений Малкин. В середине первого периода он реализовал большинство, забросив первую шайбу «Питтсбурга» в этом матче, и это набранное очко стало 800-м в карьере россиянина. До Евгения лишь трое хоккеистов в истории клуба добирались до этой отметки (у Марио — 1723 очка, у Ягра — 1079, у Кросби — 977), а если взять всех российских легионеров, то Малкин стал девятым игроком, добравшимся до девятой сотни.

Упорные «дьяволы» продолжали сопротивляться, и под занавес первого периода вновь вышли вперёд, но во второй двадцатиминутки полные обороты включил Кросби. Сидни забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, замкнув на пятачке великолепную передачу от Шири, а затем Кросби и Малкин поучаствовали в голе Джастина Шульца, который стал победным. Таким образом, Евгений распечатал девятую сотню своих очков в НХЛ, а «Питтсбург» смог положить в клубную копилку очередные два очка.



«Что означают эти 800 очков? То, что я уже старый, ведь я здесь уже 10 лет играю. Если говорить серьёзно, то это хорошая цифра, но я хочу больше. Каждый день, в каждом матче, на каждой тренировке я хочу играть с максимальной отдачей и стараться показывать свой лучший хоккей», — отметил Малкин.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 12, 28.12.2016, 3:00 4:3 Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз

Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон»



Вовсю старался и другой звёздный российский нападающий — Александр Овечкин, команда которого также возобновила регулярный чемпионат на выезде. Встреча с «Айлендерс» не принесла особой радости болельщикам «столичных»: на протяжении всей игры хоккеисты «Кэпиталз» были вынуждены догонять в счёте, и дважды им удавалось отыгрываться, но ближе к концовке «островитяне» смогли дожать соперника. Новая тройка Овечкина, сформированная наставником гостей Барри Тротцем (Овечкин — Кузнецов — Джастин Уильямс) сыграла очень удачно. Два из трёх голов «Вашингтона» организовало именно это звено, но спастись от третьего поражения в четырёх последних матчах «столичным» не удалось.



Гол Овечкина стал для россиянина 16-м в текущем регулярном чемпионате. Он был забит с добивания, когда Александр удачно подкараулил отскок от вратаря хозяев Ярослава Галака, отразившего выстрел Уильямса.

«Последние несколько матчей перед перерывом мы начали находить нужные связи, начали понимать, как надо проходить среднюю зону. Сегодня это тоже фрагментами было, но нас подвели удаления во втором периоде. Это “высосало” из нас энергию, не позволило развить игру. Могу сказать, что мы просто не можем проигрывать такие матчи. Нельзя получать такие удаления. В концовке мы у соперника тоже были штрафы, но мы не смогли забить», — отметил Овечкин. «А я не понял решение судей. В эпизоде с победным голом Лэдда соперник грубо сыграл против нашего Тома Уилсона, Бойчак нанёс ему травму, и тот несколько секунд пролежал на льду. Я думал, что у соперника будет удаление, а вместо этого мы получили шайбу в свои ворота. Впрочем, свистка не было, так что нам надо было продолжать играть», — констатировал Тротц.





Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 12, 28.12.2016, 3:00 4:3 Коламбус Блю Джэкетс Бостон Брюинз

«Коламбус» и Бобровский: 13 побед подряд!



Лидер лиги «Коламбус» продолжает удивлять. В домашнем матче с «Бостоном» «синие мундиры» вели со счётом 3:0 уже к середине первого периода, но затем упустили инициативу и дали сопернику сравнять счёт. Дожать колючих «мишек» «Коламбусу» удалось за 10 минут до конца, когда победную шайбу забросил капитан хозяев Ник Фолиньо. Победная серия «Блю Джекетс» теперь составляет 13 матчей, а если взять игры, в которых коллектив Джона Тортореллы брал хотя бы одно очко, то таких матчей было уже 15 кряду. Исторический рекорд по количеству побед подряд принадлежит «Питтсбургу», который во главе с великим Лемье в 1993 году выиграл 17 встреч, и как знать, возможно Бобровский и компания смогут переписать не только клубную историю, но и историю лиги.

Сам российский вратарь вновь действовал великолепно. Бобровский отразил 37 бросков, впервые в карьере обыграл «Бостон», и из тринадцати одержанных «Коламбусом» выигрышей на его личном счету 11 побед подряд. «Игра была трудная, у обеих команд было много моментов, но мы смогли довести дело до победного конца. Я рад, что мне впервые в карьере удалось обыграть “Брюинз”, это была хорошая мотивация. Очень рад, что сегодня на нашем стадионе вновь был аншлаг. Болельщики были потрясающими», — сказал Бобровский после игры.





Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 12, 28.12.2016, 3:30 3:4 Детройт Ред Уингз Баффало Сэйбрз

«Детройт» проиграл на глазах у Константинова



Перед домашним матчем «Ред Уингз» с «Баффало» на легендарной «Джо Луис Арене» прошла церемония в честь 20-летнего юбилея победы «Детройта» в розыгрыше Кубка Стэнли 1997 года. Тогда великолепные «красные крылья» под руководством Скотти Боумэна и знаменитой «Русской пятёркой» демонстрировали великолепный хоккей, который никого не мог оставить равнодушным. Увы, через несколько дней после триумфа произошла трагедия, когда в автокатастрофу попали защитники Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов и массажист Сергей Мнацаканов.

Перед стартовым вбрасыванием прежние партнёры Константинова вывезли Владиатора вместе с Чашей на центр площадки, и россиянин, давно не появлявшийся на публике, вызвал восторг и овацию зрителей.

Сама игра с «клинками» порадовала фанатов «Ред Уингз» куда меньше, чем воспоминания о прошлом. «Детройт» сделал героем матча вратаря соперников Робина Ленера (40 сейвов), позволил оформить дубль Эвандеру Кейну, а заодно подарил возможность наставнику «Сэйбрз» Дэну Байлсме отпраздновать трёхсотую победу в НХЛ.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 12, 28.12.2016, 4:30 1:3 Чикаго Блэкхокс Виннипег Джетс