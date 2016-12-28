«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче чемпионата НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Мартин (7-я минута), Мелькер Карлссон (35) и Брент Бернс (63). У проигравших отличились Ондржей Каше (29) и Якоб Сильверберг (54).

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает третье место, набрав в 35 матчах 45 очков, «Анахайм» с 41 очком после 36 игр идет шестым.

В следующем матче «Сан-Хосе» 31 декабря на своем льду примет «Филадельфию», «Анахайм» днем ранее в гостях сыграет с «Калгари».

В других матчах игрового дня «Миннесота» в овертайме обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:2, «Даллас» с тем же счетом переиграл «Аризону».