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28 декабря 2016, 9:23 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. «Сан-Хосе» в овертайме одержал победу над «Анахаймом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Мартин (7-я минута), Мелькер Карлссон (35) и Брент Бернс (63). У проигравших отличились Ондржей Каше (29) и Якоб Сильверберг (54).

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает третье место, набрав в 35 матчах 45 очков, «Анахайм» с 41 очком после 36 игр идет шестым.

В следующем матче «Сан-Хосе» 31 декабря на своем льду примет «Филадельфию», «Анахайм» днем ранее в гостях сыграет с «Калгари».

В других матчах игрового дня «Миннесота» в овертайме обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:2, «Даллас» с тем же счетом переиграл «Аризону».

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