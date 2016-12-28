Шайба Анисимова не помогла «Чикаго» уйти от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Блэйк Уилер (на 9-й минуте), Марк Шайфли (15) и Дрю Стэффорд (43). Автором единственной шайбы «Чикаго» стал на 28-й минуте Артем Анисимов. В голевой комбинации принял участие еще один россиянин Артемий Панарин.

«Вашингтон» уступил в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2). Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в этой игре набрал 2 очка (гол и передача). Его соотечественники и партнеры по команде Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче.

«Коламбус» с Сергеем Бобровским в воротах добился 13-й победы подряд, обыграв дома «Бостон» — 4:3. При этом хозяева льда вели со счетом 3:0 к 10-й минуте матча, но гости сумели восстановить равенство к середине второго периода. Победу «Блю Джекетс» принес точный бросок Ника Фолиньо на 51-й минуте. Бобровский отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча.

Результаты других встреч дня:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава» — 4:3,

«Детройт» — «Баффало» — 3:4,

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 2:3 ОТ,

«Колорадо» — «Калгари» — 3:6,

«Аризона» — «Даллас» — 2:3.