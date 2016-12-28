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28 декабря 2016, 8:11 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ, Малкин набрал 2 очка и стал 2-й звездой матча

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 28 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> обыграли Нью-Джерси <span class=error>Дэвилз</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Евгений Малкин (на 7-й минуте), Сидни Кросби (31), Джастин Шульц (40), Карл Хагелин (44) и Брайан Раст (59). У «Дэвилз» забивали Пьер-Александр Паренто (2) и Адам Хенрик (9).

Забросив шайбу в ворота «дьяволов», Малкин достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ. Российский форвард, который после этого также ассистировал Шульцу, был признан второй звездой матча. Первой звездой стал Кросби, набравший 3 очка.

28.12.2016 03:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Нью-Джерси Дэвилз 2:5 Питтсбург Пингвинз
(2:1, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Джон Хайнс Майк Салливан
Вратари
Кори Шнайдер 57:42 (К. Шнайдер 58:42) Марк-Андре Флери
1-й период
01:18 Пьер-Александр Паренто (Т. Холл)
05:55 Кайл Палмиери
Евгений Малкин (С. Кросби, Ф. Кессел) 06:43
Марк-Андре Флери 08:02
08:23 Адам Хенрик (К. Палмиери, Т. Зэйджак)
Патрик Хернквист 14:31
Евгений Малкин 17:10
2-й период
Джастин Шульц 20:26
Сидни Кросби (К. Шири) 30:56
33:43 Дэймон Сиверсон
36:08 Кайл Куинси
39:06 Джон Мур
Скотт Уилсон 39:06
Джастин Шульц (Е. Малкин, С. Кросби) 39:54
3-й период
Карл Хагелин (Ч. Руведел) 43:13
Брайан Раст 45:21
Ян Коул 54:02
Ян Коул 54:02
Брайан Раст (Н. Бонино, К. Хагелин) п.в. 58:42
Статистика
8 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), А. Хенрик (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Малкин в шутку назвал себя стариком на вопрос о 800-м набранном очке в НХЛ

Малкин в шутку назвал себя стариком на вопрос о 800-м набранном очке в НХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин в шутку назвал себя стариком на вопрос журналиста о 800-м очке, набранном в регулярных чемпионатах. Слова 30-летнего хоккеиста приводит пресс-служба лиги.
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