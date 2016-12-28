«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ, Малкин набрал 2 очка и стал 2-й звездой матча

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Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Евгений Малкин (на 7-й минуте), Сидни Кросби (31), Джастин Шульц (40), Карл Хагелин (44) и Брайан Раст (59). У «Дэвилз» забивали Пьер-Александр Паренто (2) и Адам Хенрик (9).

Забросив шайбу в ворота «дьяволов», Малкин достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ. Российский форвард, который после этого также ассистировал Шульцу, был признан второй звездой матча. Первой звездой стал Кросби, набравший 3 очка.