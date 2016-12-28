«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ, Малкин набрал 2 очка и стал 2-й звездой матча
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). Шайбами в составе победителей отметились Евгений Малкин (на 7-й минуте), Сидни Кросби (31), Джастин Шульц (40), Карл Хагелин (44) и Брайан Раст (59). У «Дэвилз» забивали
Забросив шайбу в ворота «дьяволов», Малкин достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ. Российский форвард, который после этого также ассистировал Шульцу, был признан второй звездой матча. Первой звездой стал Кросби, набравший 3 очка.
|28.12.2016 03:00
|Регулярный чемпионат
|Prudential Center
|Нью-Джерси Дэвилз
|2:5
|Питтсбург Пингвинз
|(2:1, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Майк Салливан
Вратари
|Кори Шнайдер 57:42 (К. Шнайдер 58:42)
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|01:18
|Пьер-Александр Паренто (Т. Холл)
|05:55
|Кайл Палмиери
|Евгений Малкин (С. Кросби, Ф. Кессел)
|06:43
|Марк-Андре Флери
|08:02
|08:23
|Адам Хенрик (К. Палмиери, Т. Зэйджак)
|Патрик Хернквист
|14:31
|Евгений Малкин
|17:10
|2-й период
|Джастин Шульц
|20:26
|Сидни Кросби (К. Шири)
|30:56
|33:43
|Дэймон Сиверсон
|36:08
|Кайл Куинси
|39:06
|Джон Мур
|Скотт Уилсон
|39:06
|Джастин Шульц (Е. Малкин, С. Кросби)
|39:54
|3-й период
|Карл Хагелин (Ч. Руведел)
|43:13
|Брайан Раст
|45:21
|Ян Коул
|54:02
|Ян Коул
|54:02
|Брайан Раст (Н. Бонино, К. Хагелин)
|п.в.
|58:42
Статистика
|8
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), А. Хенрик (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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