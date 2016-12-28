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28 декабря 2016, 8:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин в шутку назвал себя стариком на вопрос о 800-м набранном очке в НХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин в шутку назвал себя стариком на вопрос журналиста о 800-м очке, набранном в регулярных чемпионатах. Слова 30-летнего хоккеиста приводит пресс-служба лиги.

На счету 30-летнего российского нападающего гол и результативная передача в гостевом матче против Нью-Джерси — 5:2. Увеличить
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В ночь на среду «Питтсбург» в гостях обыграл «Нью- Джерси» со счетом 5:2. На счету российского нападающего гол и результативная передача. В 680 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ Малкин набрал 801 очко (310 шайб + 491 результативная передача).

«Что я чувствую, набрав 800 очков? Я стар, ведь я играю здесь уже 10 лет», — пошутил Малкин.

«Это хорошая цифра. Я рад, что смог забросить шайбу и наш клуб одержал победу, что очень важно. Но я хочу больше, каждый день на каждой тренировке я стараюсь играть сильнее, чтобы стать еще лучше», — добавил хоккеист.

Благодаря победе «Питтсбург» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 36 матчах. «Нью-Джерси» идет на последней, 16-й строчке, имея 33 очка после 35 игр.

В следующем матче 28 декабря «Питтсбург» дома встретится с «Каролиной», 29 декабря «Нью-Джерси» на выезде сыграет против «Вашингтона».

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Новости НХЛ

Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 15-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заработав 800-е очко в карьере.
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