Малкин в шутку назвал себя стариком на вопрос о 800-м набранном очке в НХЛ
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин в шутку назвал себя стариком на вопрос журналиста о 800-м очке, набранном в регулярных чемпионатах. Слова 30-летнего хоккеиста приводит
пресс-служба лиги.
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В ночь на среду «Питтсбург» в гостях обыграл «Нью- Джерси» со счетом 5:2. На счету российского нападающего гол и результативная передача. В 680 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ Малкин набрал 801 очко (310 шайб + 491 результативная передача).
«Что я чувствую, набрав 800 очков? Я стар, ведь я играю здесь уже 10 лет», — пошутил Малкин.
«Это хорошая цифра. Я рад, что смог забросить шайбу и наш клуб одержал победу, что очень важно. Но я хочу больше, каждый день на каждой тренировке я стараюсь играть сильнее, чтобы стать еще лучше», — добавил хоккеист.
Благодаря победе «Питтсбург» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 36 матчах. «Нью-Джерси» идет на последней, 16-й строчке, имея 33 очка после 35 игр.
В следующем матче 28 декабря «Питтсбург» дома встретится с «Каролиной», 29 декабря «Нью-Джерси» на выезде сыграет против «Вашингтона».
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