Малкин стал девятым россиянином, набравшим 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 15-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заработав 800-е очко в карьере.
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Малкин забросил первую шайбу своей команды в гостевом матче против «Нью-Джерси», сравняв счет — 1:1.
Для Малкина этот гол стал 15-м в текущем чемпионате, на его счету теперь 40 очков (15+25) по системе «гол+пас» в 36 матчах сезона-2016/17. Всего в 680 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ форвард набрал 800 очков (310 шайб + 490 результативных передач).
Нападающий «Питтсбурга» стал девятым представителем России, который смог достигнуть подобной отметки в регулярных чемпионатах НХЛ. Самым результативным россиянином в НХЛ является Сергей Федоров, набравший 1179 (483+696) в 1248 играх. 30-летний россиянин также стал четвертым подобным хоккеистом в истории клуба, до него этого успеха достигали Марио Лемье, Яромир Ягр и Сидни Кросби. Кроме того, Малкин стал 158-м игроком в истории НХЛ, который смог достигнуть отметки в 800 и более очков в регулярных чемпионатах.
В следующем матче 28 декабря «Питтсбург» дома встретится с «Каролиной».
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