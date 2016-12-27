Защитник «Каролины» Фолк пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер команды Билл Питерс сообщил, что защитник получил повреждение в матче с «Бостон Брюинз» (3:2). Он смог доиграть матч, но не принимал участия в тренировке команды после перерыва в чемпионате.



«Каролина» занимает девятую строчку в Восточной конференции, набрав 37 очков в 33 матчах.