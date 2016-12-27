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27 декабря 2016, 21:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Каролины» Фолк пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник «Каролина Харрикейнз» Джастин Фолк пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Главный тренер команды Билл Питерс сообщил, что защитник получил повреждение в матче с «Бостон Брюинз» (3:2). Он смог доиграть матч, но не принимал участия в тренировке команды после перерыва в чемпионате.

«Каролина» занимает девятую строчку в Восточной конференции, набрав 37 очков в 33 матчах.

Каролина Харрикейнз
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