Нападающий «Баффало» О’Райлли перенёс операцию по удалению аппендицита
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Райан О’Райлли во время перерыва в чемпионате НХЛ успешно перенёс операцию по удалению аппендицита. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Сроки его восстановления пока не известны. В текущем сезоне О’Райлли провёл 27 матчей и набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «-1». Он является четвёртым бомбардиром команды.
«Баффало» после 33 матчей занимает последнюю строчку в Восточной конференции, имея в активе 32 очка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter