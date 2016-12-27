Нападающий «Баффало» О’Райлли перенёс операцию по удалению аппендицита

Сроки его восстановления пока не известны. В текущем сезоне О’Райлли провёл 27 матчей и набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «-1». Он является четвёртым бомбардиром команды.



«Баффало» после 33 матчей занимает последнюю строчку в Восточной конференции, имея в активе 32 очка.