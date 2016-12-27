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27 декабря 2016, 20:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Баффало» О’Райлли перенёс операцию по удалению аппендицита

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Райан О’Райлли во время перерыва в чемпионате НХЛ успешно перенёс операцию по удалению аппендицита. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Сроки его восстановления пока не известны. В текущем сезоне О’Райлли провёл 27 матчей и набрал 18 (7+11) очков при показателе полезности «-1». Он является четвёртым бомбардиром команды.

«Баффало» после 33 матчей занимает последнюю строчку в Восточной конференции, имея в активе 32 очка.

Баффало Сэйбрз
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