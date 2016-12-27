«Тампа» заключила контракт новичка с нападающим Жозефом

19-летний форвард был задрафтован «молниями» в 2015 году под общим 120-м номером. В текущем сезоне он провёл за «Сент-Джон» в QMJHL 29 матчей и набрал 45 (25+20) очков. В настоящее время Жозеф выступает на молодёжном чемпионате мира в составе сборной Канады.



