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27 декабря 2016, 17:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа» заключила контракт новичка с нападающим Жозефом

«Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим Мэтью Жозефом, сообщается на официальном сайте клуба.

19-летний форвард был задрафтован «молниями» в 2015 году под общим 120-м номером. В текущем сезоне он провёл за «Сент-Джон» в QMJHL 29 матчей и набрал 45 (25+20) очков. В настоящее время Жозеф выступает на молодёжном чемпионате мира в составе сборной Канады.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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