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27 декабря 2016, 15:13 | Хоккей: НХЛ | УНИАН

Экс-наставник сборной Украины получил работу скаута в НХЛ

Александр Годынюк будет работать скаутом команды «Лас-Вегас Голден Найтс».

Александр Годынюк будет работать скаутом команды <span class=error>Лас</span>-Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span>. Увеличить
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Бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Годынюк будет работать в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лас-Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на слова самого Годынюка.

Специалист получил в американском клубе должность PRO-скаута.

Ранее 46-летний специалист работал главным тренером национальной сборной Украины и киевского «Сокола», юниорской и молодежной сборных Украины, а также возглавлял клуб «Молодая Гвардия» (Донецк, МХЛ) и «Сокол» (Красноярск, ВХЛ).

Напомним, за время своей игровой карьеры Годынюк успел провести в НХЛ семь сезонов, выступая за «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флеймс», «Флориду Пантерс» и «Хартфорд Уэйлерз».

«Лас-Вегас Голден Найтс» — новый клуб НХЛ, команда которого начнет свое выступление в сильнейшей хоккейной лиге мира с сезона 2017/2018.

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