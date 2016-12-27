Голдобин забил победный гол в овертайме и стал 1-й звездой матча со «Стоктоном»

Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.



Кроме того, в этом матче российский хоккеист отметился голевой передачей и был назван первой его звездой. Всего у него на счету стало 19 (5+14) очков в 23 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги при показателе полезности «-3».