Голдобин забил победный гол в овертайме и стал 1-й звездой матча со «Стоктоном»
Николай Голдобин, форвард «Сан-Хосе Барракуда»,
фарм-клуба действующего чемпиона Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс», забил победный гол в овертайме в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги со «Стоктоном» (4:3 ОТ).
Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.
Кроме того, в этом матче российский хоккеист отметился голевой передачей и был назван первой его звездой. Всего у него на счету стало 19 (5+14) очков в 23 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги при показателе полезности «-3».
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