Бобровский: новое восхождение

На рождественские каникулы «Коламбус» ушел в самом праздничном настроении: клуб выдал суперсерию из 12 побед подряд, и она еще продолжается. Декабрьский рывок вывел «Блю Джекетс» на первое место в лиге. Десять из этих 12 побед на счету голкипера Сергея Бобровского, у которого в этом сезоне уже 21 успешный матч — на три победы больше, чем у идущих на втором месте Кэри Прайса из «Монреаля» и Мартина Джонса из «Сан-Хосе».

На первый взгляд ничего удивительного в этом нет. Бобровский — первый и единственный из российских голкиперов, завоевавший «Везина Трофи». Вот только приз лучшему вратарю он получил в 2013 году и с тех пор на энхаэловских площадках особо не блистал. Но все волшебным образом изменилось в нынешнем сезоне.

Во-первых, Бобровский стал очень много играть. До нынешнего сезона его личным рекордом были 58 матчей, которые он провел в сезоне-2013/14. Сейчас у россиянина уже 28 сыгранных встреч, и если он будет выходить на площадку с такой же регулярностью, то завершит чемпионат с редким результатом в 72 проведенных матча. А ведь в начале сезона главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла сказал, что, по его планам, Бобровский должен провести 58−60 встреч. Спустя месяц тренер уже несколько изменил свою позицию, сказав, что его первый номер «возможно» ограничится ранее объявленным количеством матчей. Но тут же оговорился, что не занимается математикой. А затем начал выпускать Бобровского почти без перерыва. И «Блю Джекетс» выдал свою суперсерию.

Во-вторых, Бобровский стал очень мало пропускать. Сейчас он пропускает в среднем 1,88 шайбы за игру. Причем во время 12-матчевой победной серии его результат — и вовсе фантастические 1,40! В сезоне, принесшем ему «Везину», Бобровский пропускал по две шайбы за матч. А в следующих трех сезонах результат постоянно ухудшался, дойдя в прошлом чемпионате до 2,75.

От чего в последние годы показатели Бобровского неуклонно падали? Главная причина — многочисленные травмы. Шесть раз россиянин выпадал из состава из-за повреждения паховых мышц. Вследствие этого он, например, в прошлом сезоне провел всего 37 матчей. Это, кстати, столько же, сколько он сыграл в своем лучшем сезоне-2012/13. Но тот чемпионат из-за локаута был укороченным — каждая команда провела всего по 48 встреч.

И с травмами, конечно, нужно было что-то делать.

И Бобровский сделал: в минувшее межсезонье он похудел на восемь килограммов. По мнению россиянина, уменьшение мышечной массы, которую он набрал за последние годы, должно было помочь ему справиться с травмами. И улучшить гибкость — важнейшее качество для вратаря.

Торторелла полностью поддержал своего подопечного. «Похоже, то, как тренировался Бобровский в последние годы, не совсем подходило для него. Мышечная масса нарастала, а для вратаря это не очень хорошо», — говорил он перед началом сезона. Чтобы изменить принципы тренировок Бобровского, клуб даже взял на работу авторитетного специалиста Нельсона Айотте, который в межсезонье встречался с голкипером. Бобровский признал, что встреча ему дала очень много.

И игра пошла! «В прошлом сезоне Бобровский был либо травмирован, либо показывал очень среднюю игру. И знал это. Но вообще он один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел, — говорит сейчас Торторелла. — И это позволило Бобровскому справиться со своими проблемами. Я горжусь им! И сейчас уже не беспокоюсь о его здоровье».

Выдающаяся игра российского голкипера, естественно, не осталась незамеченной. Уже в середине победной серии «Коламбуса» появились мнения специалистов о том, что Бобровского пора включать в номинацию на очередной «Везина Трофи». Если первые два месяца чемпионата претендентами на этот приз назывались лишь двое — Прайс и Деван Дубник из «Миннесоты», то теперь к ним на равных правах присоединился Бобровский. Прайса по показателям Бобровский превосходит, а вот Дубнику пока в чем-то уступает — тот пропускает всего по 1,57 шайбы за игру.

Но последний месяц россиянин серьезно сокращает отставание. Почему бы не продолжить?!