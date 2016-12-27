Бобровский: новое восхождение
Обозреватель «Спортфакта» Сергей Родиченко рассказывает о переменах в игре российского вратаря «Коламбуса».
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На рождественские каникулы «Коламбус» ушел в самом праздничном настроении: клуб выдал суперсерию из 12 побед подряд, и она еще продолжается. Декабрьский рывок вывел «Блю Джекетс» на первое место в лиге. Десять из этих 12 побед на счету голкипера Сергея Бобровского, у которого в этом сезоне уже 21 успешный матч — на три победы больше, чем у идущих на втором месте Кэри Прайса из «Монреаля» и Мартина Джонса из «Сан-Хосе».
На первый взгляд ничего удивительного в этом нет. Бобровский — первый и единственный из российских голкиперов, завоевавший «Везина Трофи». Вот только приз лучшему вратарю он получил в 2013 году и с тех пор на энхаэловских площадках особо не блистал. Но все волшебным образом изменилось в нынешнем сезоне.
От чего в последние годы показатели Бобровского неуклонно падали? Главная причина — многочисленные травмы. Шесть раз россиянин выпадал из состава
И с травмами, конечно, нужно было
И Бобровский сделал: в минувшее межсезонье он похудел на восемь килограммов. По мнению россиянина, уменьшение мышечной массы, которую он набрал за последние годы, должно было помочь ему справиться с травмами. И улучшить гибкость — важнейшее качество для вратаря.
Торторелла полностью поддержал своего подопечного. «Похоже, то, как тренировался Бобровский в последние годы, не совсем подходило для него. Мышечная масса нарастала, а для вратаря это не очень хорошо», — говорил он перед началом сезона. Чтобы изменить принципы тренировок Бобровского, клуб даже взял на работу авторитетного специалиста Нельсона Айотте, который в межсезонье встречался с голкипером. Бобровский признал, что встреча ему дала очень много.
И игра пошла! «В прошлом сезоне Бобровский был либо травмирован, либо показывал очень среднюю игру. И знал это. Но вообще он один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел, — говорит сейчас Торторелла. — И это позволило Бобровскому справиться со своими проблемами. Я горжусь им! И сейчас уже не беспокоюсь о его здоровье».
Выдающаяся игра российского голкипера, естественно, не осталась незамеченной. Уже в середине победной серии «Коламбуса» появились мнения специалистов о том, что Бобровского пора включать в номинацию на очередной «Везина Трофи». Если первые два месяца чемпионата претендентами на этот приз назывались лишь двое — Прайс и Деван Дубник из «Миннесоты», то теперь к ним на равных правах присоединился Бобровский. Прайса по показателям Бобровский превосходит, а вот Дубнику пока в
Но последний месяц россиянин серьезно сокращает отставание. Почему бы не продолжить?!
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