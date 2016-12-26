Ягр стал первой звездой недели в НХЛ
НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов игровой недели.
Первой звездой стал нападающий «Флориды» Яромир Ягр. В трех матчах чех сделал пять голевых передач и вышел на второе место по набранным очкам в истории НХЛ.
Второй звездой недели признан форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер, на счету которого пять голов в трех матчах. Третьей звездой стал вратарь «Эдмонтона» Кэм Тэлбот. В трех матчах в течение недели он пропускал в среднем за игру 2,26 шайбы, процент отраженных бросков — 92,6.
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