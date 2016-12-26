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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28263992/
26 декабря 2016, 20:00 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» продлил контракт с главным тренером Салливаном на три года

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд сообщил о продлении контракта с главным тренером Майком Салливаном на три года.

«Майк лучше всех в НХЛ справился с работой главного тренера в прошлом сезоне. Он потрясающий тренер и заслужил новый контракт», — цитирует Рутерфорда пресс-служба клуба.

Салливан был назначен главным тренером «Питтсбурга» 12 декабря 2015 года и в первый же сезон работы привёл команду к Кубку Стэнли. В текущем сезоне «пингвины» занимают вторую строчку в общей турнирной таблице, набрав 49 очков в 35 матчах.

Питтсбург Пингвинз
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