Александр Овечкин: Мы с Кросби — лучшие друзья
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своих взаимоотношениях с канадским форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.
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На вопрос юного хоккеиста о том, являются ли они друзьми, россиянин ответил следующее: «Мы — лучшие друзья. Пару раз Кросби останавливался у меня дома». Напомним, что соперничество двух игроков за условное право называться лучшим игроком современности длится уже много лет.
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