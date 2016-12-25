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25 декабря 2016, 23:21 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: Мы с Кросби — лучшие друзья

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своих взаимоотношениях с канадским форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Нападающий Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> рассказал о своих взаимоотношениях с канадским форвардом Питтсбурга <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span>. Увеличить
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На вопрос юного хоккеиста о том, являются ли они друзьми, россиянин ответил следующее: «Мы — лучшие друзья. Пару раз Кросби останавливался у меня дома». Напомним, что соперничество двух игроков за условное право называться лучшим игроком современности длится уже много лет.

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