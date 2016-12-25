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На вопрос юного хоккеиста о том, являются ли они друзьми, россиянин ответил следующее: «Мы — лучшие друзья. Пару раз Кросби останавливался у меня дома». Напомним, что соперничество двух игроков за условное право называться лучшим игроком современности длится уже много лет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Alex Ovechkin was asked if he's friends with Sidney Crosby: "Best friends, a couple of times he stayed in my house." <a href="https://t.co/WXqkcUnSVk">pic.twitter.com/WXqkcUnSVk</a></p>— Robert Söderlind (@HockeyWebCast) <a href="https://twitter.com/HockeyWebCast/status/813022303860785152">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>