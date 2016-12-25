Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро выступила за участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Слова Руджеро приводит портал Insidethegames.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Международная федерация хоккея (IIHF) и МОК в декабре провели переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков по участию хоккеистов лиги в Олимпиаде 2018 года. Позднее было объявлено, что НХЛ даст ответ по данному вопросу до 15 января.
«Очень важно обеспечить участие игроков НХЛ в Олимпиаде, — сказала Руджеро. — Конечно, Игры состоятся и без хоккея, однако здесь все иначе. Олимпиада может оказать значительное влияние на развитие спорта у принимающей стороны, с этой точки зрения было бы очень плохо, если бы игроки НХЛ не смогли выступить».
Игроки НХЛ участвуют в зимних Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter