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24 декабря 2016, 20:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Айлендерс» Грабовский надеется скоро вернуться на лёд

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский надеется скоро вернуться на лёд после затяжного восстановления после травмы.

Нападающий Нью-Йорк Айлендерс Михаил <span class=error>Грабовский</span> надеется скоро вернуться на лёд после затяжного восстановления после травмы. Увеличить
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«Привет, друзья! Спасибо большое за все слова поддержки, благодаря им я иду на поправку. И, надеюсь, скоро вернусь на лёд, чтобы снова радовать вас своей результативной игрой. Ещё раз спасибо за вашу поддержку, удачи и здоровья всем! Занимайтесь спортом», — написал Грабовский в своём «инстаграме».

В этом сезоне Грабовский не провёл ни одного матча из-за сотрясения мозга, полученного в марте.

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Нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский продолжает восстанавливаться после травмы

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский продолжает восстанавливаться после травмы по плану. Об этом белорусским СМИ сообщил отец хоккеиста Юрий Грабовский, сообщает БЕЛТА.
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