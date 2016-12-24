Нападающий «Айлендерс» Грабовский надеется скоро вернуться на лёд
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский надеется скоро вернуться на лёд после затяжного восстановления после травмы.
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«Привет, друзья! Спасибо большое за все слова поддержки, благодаря им я иду на поправку. И, надеюсь, скоро вернусь на лёд, чтобы снова радовать вас своей результативной игрой. Ещё раз спасибо за вашу поддержку, удачи и здоровья всем! Занимайтесь спортом», — написал Грабовский в своём «инстаграме».
В этом сезоне Грабовский не провёл ни одного матча
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