Дмитрий Орлов: Как я отдал этот пас? Там Овечкин удачно вышел на смену

— Что помогло «Вашингтону» победить? Быстрый гол уже на 55-й секунде, ротация состава?

— Я думаю, что конечно, быстрый гол нам помог войти в матч. И мы знали, что «Тампа» накануне провела тяжелую игру против «Сент-Луиса». Она уступала, но сделала камбэк.

Плюс у них молодые ребята, очень много травмированных. Мы знали, что надо больше прессинговать. И все равно тяжело играть два спаренных матча за сутки. Сейчас календарь трудный, насыщенный.

Но мы сделали то, что от нас просили тренеры. Поэтому такой результат. Да и наш вратарь Брайден Холтби тоже отлично спасал в некоторых моментах. А ребята в конце, даже когда счет был 4:0, в последней смене все равно блокировали броски. Хотели не просто победить, а сыграть на ноль. Так что, думаю, мы провели хороший матч.

— Вы отдали великолепный пас Саше Овечкину, когда он забил третий гол в матче. Этот выдающийся парашют от своего круга вбрасывания к чужой синей линии — что это? Стандартная заготовка? Неожиданное решение?

— Нет, просто мы сыграли по ситуации. Овечкин вышел на смену и оказался позади двух защитников. А я отобрал шайбу и увидел этот момент. Быстро подумал, что сделать. И решил так сыграть. Хорошо, что получилось, что шайба не ушла от него дальше. Что Саша ее смог догнать, остановил и обработал. Там уже он показал свое мастерство, когда выскочил один в ноль на вратаря.

— В пятницу ваш форвард Ти-Джей Оши отмечал 30-летие. Что вы ему подарили?

— Да пока еще ничего не дарили. Вот, главное — победа. А остальные подарки будут попозже.

— Недавно игроки «Вашингтона» ходили в госпиталь к детям, это одна из ваших многочисленных благотворительных акций. Расскажите, как вы выбирали головные уборы? Почему у всех разные?

— Нам просто принесли коробку с шапками и раздали. Никакого подтекста тут нет, — улыбается Орлов.

— Расскажите, как в команде дали русское прозвище «Батя» вашему защитнику Бруксу Орпику?

— Это было, когда в «Вашингтоне» проходил командный ужин. Клуб тогда только подписал Орпика. Мы как-то сидели втроем — я, Саша, Кузя — и думали, какую кличку дать новичку. И вот решили, что «Батя» ему подойдет больше всего. Он — опытный игрок, у него есть, чему поучиться.

Вот так и прижилось. Теперь так Орпика зовут все ребята. И все считают, что это прикольно.

— Как вы будете отмечать Рождество? В лиге сейчас три дня выходных.

— Да никак особо. Мы отмечаем наш Новый год и православное Рождество.