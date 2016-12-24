Агент Кросби: В участии игроков НХЛ в Олимпиаде вижу только огромную выгоду

«Если взять за основу мнение, что Олимпийский комитет и НХЛ близки к компромиссу по финансам, то команды и хоккеисты защищены. Я вижу только огромную выгоду в развитии игры по всему миру, особенно это касается Китая и Южной Кореи.



Разве идея не в этом? Повысится ли от этого интерес по всему миру? Значимость клубов лиги может только увеличиться благодаря финансовому росту», — цитирует Бриссона TSN.