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24 декабря 2016, 18:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Агент Кросби: В участии игроков НХЛ в Олимпиаде вижу только огромную выгоду

Пэт Бриссон, агент нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, высказался по поводу вопроса об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх.

«Если взять за основу мнение, что Олимпийский комитет и НХЛ близки к компромиссу по финансам, то команды и хоккеисты защищены. Я вижу только огромную выгоду в развитии игры по всему миру, особенно это касается Китая и Южной Кореи.

Разве идея не в этом? Повысится ли от этого интерес по всему миру? Значимость клубов лиги может только увеличиться благодаря финансовому росту», — цитирует Бриссона TSN.
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