Максим Талбот: Малкин талантливее Кросби
Обладатель Кубка Стэнли-2009 дал интервью «СЭ».
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Максим Талбот — не самый типичный легионер. Не так часто бывает, что партнеры по команде наперебой хвалят иностранца. За отношение к делу — никогда не дает себе спуску, за подсказки — всегда рад помочь, за высочайший в целом профессионализм. Все это как раз про обладателя Кубка Стэнли-2009, быстро успевшего стать в «Локомотиве» своим. И забивающего немало важных голов, ну, а в этом он едва ли не эксперт.
ЖЕНА — ФИГУРИСТКА, НО УРОКИ У НЕЕ НЕ БЕРУ.
— Как
— Максим Талбот, эта буква «Т» на самом деле произносится. А ударение на второй слог. Странно, что меня спрашивают об этом только сейчас. Но, с другой стороны, неудивительно. Я ведь впервые в России. Никогда так далеко не забирался.
— И что вас подвигло на это?
— Весной мы обсуждали с женой, что делать дальше, какими могут быть наши планы. Пытаться ли остаться в НХЛ или попробовать себя в Европе. В Швейцарии или, скажем, в Германии. И тут мне позвонили из «Локомотива». Практически сразу я взялся за изучение этого варианта, стал обзванивать друзей, чтобы узнать побольше о КХЛ. Варламов же играл в «Локомотиве», а мы вместе за «Колорадо» выступали, Мартен
— Но ведь были уже у вас варианты в той же Швейцарии, где одни только расстояния намного меньше, а уровень зарплат и хоккея более или менее сопоставим. Почему Россия?
— По одной простой причине: я
—
— Она уже в августе переехала сюда. Вместе с нашими детьми: одному два с половиной года, другому 11 месяцев. Она всем довольна. В
— Некоторые иностранцы считают, что жизнь в России — это сплошной хардкор.
— Немало, конечно, в России удивительного. Машины, ездящие без бамперов. Постоянные рукопожатия, хотя я считаю, что это прекрасный жест вежливости. В
— Ваша жена — Синтия Фанюф — известная фигуристка, двукратная чемпионка Канады. Уроки катания у нее не берете?
— Мы начали встречаться уже после того, как она завершила карьеру. И поначалу у нас бывали забавные разговоры после матчей. Она, например, спрашивала: «Ты что, сегодня был уставшим?». Я поднимал брови, и она объясняла: «У тебя, мол, посадка была не такой низкой, как обычно, ногами не дорабатывал». Это, конечно, было забавно, но мы эти разговоры быстро прекратили. Хотя здорово иметь рядом человека, который в этом разбирается получше меня. И когда мой сын встанет на коньки, Синтия обязательно будет его первым педагогом. Потому что она круто катается, в отличие от меня (смеется).
ШУТКА МАЛКИНА ПОМОГЛА В ФИНАЛЕ.
— Первое, что я вспомнил, когда было объявлено о вашем переходе в «Локомотив» — знаменитая
— О, да (смеется). Это и в памяти иногда всплывает, и натыкаюсь я на ролики с этой
— Несмотря на «плохие» руки, оба гола «Питтсбурга» в седьмом матче того самого финала-2009 против «Детройта», в том числе — победный, забили именно вы.
— Пожалуй, лучший момент всей жизни. За год до того мы проиграли в финале тому самому «Детройту» и мечтали отомстить. На самом деле, наверное, весь тот
— Если дать вам десять попыток на то, чтобы снова попасть в девятку ворот Криса Осгуда — тот самый победный гол Кубка Стэнли-2009, — сколько раз вы попадете?
— Этот бросок нельзя назвать удачей. На самом деле с некоторых ракурсов видно, что Оззи слегка потерял ворота. Тем более что этот бросок — с ходу с левого фланга в противоход в дальний верхний угол — я не раз успешно применял в течение моей карьеры. Да и сейчас могу, наверное (смеется).
— За пару секунд до финальной сирены у Лидстрема был потрясающий шанс сравнять счет.
— И я в тот момент был на площадке. Пытался сблокировать бросок с левого фланга Рафалски, бросился на лед, но шайба меня миновала, и у Никласа появился шанс ее добить в ворота. Уже лежа смотрел, как Крэйг Адамс, замечательный боец, бросается под бросок лицом вперед. Лидстрем бросок все равно нанес, и тогда Флери выдал один из лучших сэйвов, что я
ХОТЕЛИ ДОКАЗАТЬ ХОССЕ, ЧТО ОН ОШИБСЯ.
— У «Детройта» была в тот момент мощнейшая команда, и ведь вы постоянно уступали в счете в финале. 0−2 почти не отыгрывается, 2−3 — тоже редко. Как же
—
— Мечтали отомстить ему?
— Не то чтобы отомстить. Просто мысли такие: «Ах ты думал, что с нами выиграть не сможешь?
— Террьен считается приверженцем жестких схем, а Байлсма, как, опять же, считается, просто отпустил игроков в вольное плавание. Позволял вам делать то, что вы хотите, пусть и следуя определенным правилам.
— Я бы с этим не согласился. Террьен действительно из тех тренеров, для которых структура и системность имеют огромное значение. И он был очень требовательным. А Байлсма — молодой тренер, пышащий энергией, более улыбчивый, энергичный за пределами льда, пытался разнообразить наш быт, сделать атмосферу более веселой. В то же время для Дэна система игры тоже имела огромное значение. Большое внимание уделялось мелким деталям, например, расстановкам и взаимодействии на вбрасываниях. Возможно, он не стал таким сразу, в первый свой сезон, ставший победным, но в дальнейшем делал ставку на структурность. Стал даже очень структурным.
— Не это ли стало причиной того, что «Питтсбург» при нем не сумел повторить свое достижение, несмотря на достаточно мощный состав?
— Я так не думаю.
— Олег Твердовский однажды сказал, что вообще не понимает, как Байлсма мог тренировать. Единственное, что, по его словам, он умел, будучи хоккеистом, это лупить клюшкой по мусорному баку и кричать «вперед, вперед».
— Не знаю, что ему в нем не понравилось. Для нас он был очень классным и умным тренером. И я никогда не видел, чтобы Байлсма трогал мусорный бак (смеется).
ЕСЛИ БЫ МНЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ ОДНОГО ИГРОКА, Я БЫ ВЗЯЛ МАЛКИНА, А НЕ КРОСБИ.
— Для Малкина плей-офф-2009 был
— Он практически в одиночку «Каролину» обыграл. Это была
— Почему же Малкин не играет так все время?
— Это очень сложно. Гораздо сложнее, чем может показаться. Да, он, возможно, не показывает своего лучшего хоккея, но он же в пятерке лучших бомбардиров НХЛ! Вы можете как угодно оценивать его игру, но он каждый год, если не мешают травмы, среди лучших из лучших в лиге. Он без вопросов входит в число
— Вы же дружите, хорошо его знаете, нет ли в этом мотивационных причин? Он выиграл в НХЛ все, что можно, может, мотивации как раз и не хватает?
— Однозначно нет.
— Настрой?
— Тоже нет. Отыграть на одном уровне 82 матча просто невозможно. Ты, конечно, можешь попытаться, но у тебя вряд ли получится. И на тебя обязательно навалятся травмы, которые бывают у всех и не по разу, ты будешь уставать, с чем тоже непросто бороться. Мы же не роботы, хотя и стараемся стать таковыми, а он еще и каждый матч выходит на лед против лучших защитников НХЛ. Много факторов в том, чтобы быть настолько крутым, это само по себе крайне сложно. Но я не думаю, что вопрос в мотивации или настрое. Просто для того чтобы быть в пятерке лучших в Национальной хоккейной лиге, нужно быть предельно мотивированным. А он всегда там.
— Интересно, что из себя представляет Малкин в раздевалке.
— Мы отыграли пять лет вместе. Первые пару лет он был несколько застенчивым. Но изначально было понятно, что он хороший парень. С английским была беда, но тем не менее это не мешало ему доносить до нас свои мысли в своей забавной манере. Ему всегда была важна команда, он очень заботился о партнерах, пытался даже
МАЛКИНУ ОТ ПРИРОДЫ ДАНО ТАКОЕ, ЧТО ЗАКАЧАЕШЬСЯ.
— Кросби и вне камер и диктофонов такой же «Мистер Хороший Парень»?
— Абсолютно. Это, как бы так точнее сказать, идеальный партнер по команде, что ли. Человек, влюбленный в хоккей, он и есть сам хоккей. Он выиграл все, причем будучи, как правило, капитаном. И это же неспроста. Его в хоккее волнует все: команда, партнеры, сама игра, как нужно играть в этот самый хоккей. Он очень и очень умен. Не просто же так он никогда не попадал в глупые ситуации. Вы хоть раз слышали
— Даже Джонатан Тэйвз, которого называют «Капитан Серьезность», иногда позволяет себе жесткие, спорные или дискуссионные высказывания.
— А Сид никогда. Он всегда много думает, прежде чем
— Не слишком ли далеко он заходит? Я до сих улыбаюсь, когда вспоминаю фотографию с Кросби, который спит, обнимая под одеялом Кубок Стэнли.
— Это же Кубок Стэнли! Каждый делает с ним то, что захочет. Чего только я ни слышал. Круто, что ты можешь притащить Кубок в спальню и провести с ним ночь. У меня, например, было дикое веселье. Я приехал домой, ко мне прибыли все люди, что помогали мне в хоккее. Потом мы перебрались в центр Лемуана, моего родного города, там собралось 10 тысяч человек, и началась веселая вечеринка. И вечеринок, скорее, было несколько. Даже много. Чего только мы ни делали тогда!
— Кросби весь такой правильный, столько всего выиграл. Кто же более талантлив, он или Малкин?
— Я бы сказал, что Малкин. Ему просто от природы дано такое, что закачаешься. В плане одаренности с ним трудно соревноваться. А Сид — он, скорее, пахарь. Башковитый пахарь. И этот контраст — он работает в «Питтсбурге».
— Однажды вы сказали, что Овечкин — «мешок дерьма». Мол, вы встречались с ним, причем вас познакомил Малкин, и у вас осталось от него сплошь плохое впечатление. Он девушку у вас увел?
— Нет, нет. Это старая история. Одним утром я сказал это шутливо на радио своим друзьям, не думая, что
— Вы ненавидели друг друга?
— Ненависти не было, но противостояние было и еще какое. Овечкин против Кросби — это же потрясающе. И мы же не раз встречались в
ХОТЕЛ ПОДРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ КОМАНДЕ.
— Уже после драфта вы набрали невероятное количество очков в CHL. На моей памяти — только и было разговоров, что о Максиме Талботе. И тут вы перебираетесь в НХЛ и становитесь простым рабочим, грайндером.
— На самом деле еще на МЧМ, когда там был тот же Кросби, я понял, что мне стоит сосредоточиться на
— Вы же еще и подраться тогда любили.
— Не то чтобы любил — но всегда был готов скинуть краги. И это иногда срабатывало.
— Ваша первая драка в КХЛ — против Тимкина, который тоже забил два гола в седьмом матче финала.
— Попробуй тут ответь
— В КХЛ вы же немножко
— Я просто не так задействован «вокально». Я, может, меньше говорю, но все это очень близко.
— Просто помню, как вы при счете 0:3 в серии со злейшим врагом — «Филадельфией» — полезли на Карсилло. Он того же веса, но вырубал тяжеловесов.
— Ну да, я не драчун, это точно. Но этот козел — он был на льду, когда нам забили один из голов. И я прекрасно понимал, что я не помогу моей команде забить три гола в ответ. И в то же время понимал — если я подерусь, это будет хорошим таким толчком моей команде. Мы забили три гола в ближайшие три минуты. Сработало. Разве нет?
— Не было ли это заданием от Байлсмы?
— Нет, ни в коем случае. Я сам хотел этого, хотел
— Неужели Байлсма не поприветствовал ваш шаг?
— Смешно (смеется). Естественно, он приободрил. Ну, а какой тренер не сделал бы этого?
«ФИЛАДЕЛЬФИЮ» ВЫБРАЛ
— Не прошло и пары лет, как вы подписали контракт с «Филадельфией». Это же кошмар. Я знаю несколько болельщиков «Питтсбурга», они были готовы вылить вам
— Тем летом я был свободным агентом. И при этом понимал, что с «Питтсбургом» не смогу переподписаться — потолок все же. Хотя «Пингвины» предлагали мне соглашение на два года. И было немало команд, которые предлагали мне контракты на 4−5 лет. На большие деньги. Но мне хотелось побеждать. «Флайерз» подписали Ягра тогда, и я решил, что мне стоит присоединиться.
— Это же
— Со стороны это может так показаться. Но они тогда подписали Ягра и Брызгалова. И я перешел и забил 19 голов. Вопросы?
— Вы тогда играли в самой сумасбродной за последние 10 лет серии. И она была как раз с «Питтсбургом».
— И что?
— Забили бывшему клубу три шайбы.
— Я согласен, серия была сумасбродной. Но что поделать — я же принимал решения в пользу семьи.
— А это
— Но это же бизнес. Я должен был заботиться о своей семье. Ну не мог «Питтсбург» меня себе позволить, и что теперь делать?
— Ничего, но забавно, что, когда вы впервые приехали — уже с «Филадельфией» — на домашнюю арену «Питтсбурга», половина стадиона орала «буууу», вторая — аплодировала.
— Мне кажется, что аплодировало больше. «Питтсбург» повел себя очень красиво, они вывели меня на видеокуб, показали ролик с моим участием — это было суперкруто. Я отдавал клубу всего себя, кто бы что ни говорил.
ВАРЛАМОВ ВООБЩЕ НЕ ПОХОЖ НА БРЫЗГАЛОВА
— Вы провели кучу времени с Брызгаловым во время постоянных съемок для HBO. Илья на всех влияет — почувствовали?
— Он настолько своеобразный, даже не знаю, что к этому добавить. Жаль, что у него с «Филадельфией» не сложилось. В то время нас постоянно снимали. Я помню эти разговоры про вселенную и про разные философские направления.
— Вот интересно, вы же играли с Варламовым, он похож?
— Совершенно не похожи. Все равно что Руа и Бродер. Ну да, все разные, но Варламов — он очень сконцентрирован именно на вратарском искусстве, а Брызгалов — он поопытнее, он знает, что и зачем ему нужно делать, он на другом концентрируется.
— За океаном вас очень хорошо знают как человека, который постоянно устраивает розыгрыши.
— Их было так много. Я прихожу на арену с таким настроением, чтобы всем стало весело. И мне кажется, что это очень важно. Потому что в НХЛ, что у нас в КХЛ — очень много рутины. И ее
— Однажды вы надели свитер Кросби, и все вокруг аплодировали.
— Ох. Было, да, но я такого наполучал за это. И не от Сида, а от Дона Черри. Мол, открытая тренировка в Торонто, трибуны забиты, а я тут вдруг встреваю. У нас там много травмированных было, всего три человека вышли на тренировку, я в их числе и еще и надел свитер Сида. Черри тогда сказал, что я очень многих разочаровал, но даже если бы мне предстояла завтра такая тренировка — я бы снова надел его свитер. Это было так смешно и весело. Народ так поддерживал.
— В «Локомотиве» вы себя так же ведете?
— Немножко
НЕ БЫЛО НИ МАЛЕЙШИХ ОПАСЕНИЙ ПО ПОВОДУ «ЛОКОМОТИВА»
— Любой человек, который решает выступать за «Локомотив», не может отвертеться от вопросов на известную тему.
— Это было ужасно. Мне до сих пор больно. И во многом поэтому я горд носить свитер нашего клуба.
— Не было ли опасений?
— Ни малейших. Все может случиться в какой бы то ни было лиге. Это просто несчастный случай.
— А парни об этом говорят?
— Нет. У нас есть вполне конкретная цель выиграть Кубок Гагарина, мы ее и преследуем. И я уверен, что она нам по силам. Мы играли с «Магниткой», сделали ее. Да, СКА нас разнес, но я бы хотел еще раз сыграть с ними — все будет
— Но
— Знаете, это все в пользу бедных. Я знаю, кто там у них играет. Эти люди могли бы играть в НХЛ. Но у нас тоже состав такой, что мы их можем сделать. И я в это верю. И не только потому, что я
— Это очень и очень спорно.
— Я знаю. Но у нас прекрасный состав, и за счет тактики, за счет стратегии, за счет стиля, за счет того, чтобы биться до конца — мы можем выиграть у СКА.
— А
— Я бы не стал сравнивать. Алексей — личность, он хороший тренер. Он каждый свой день посвящает тому, чтобы сделать нас лучше. Наши молодые ребята — вы посмотрите на них. Я постоянно пытаюсь с ними общаться, потому что это дико талантливые парни. Да, они не говорят
СТАВЛЮ ХАРАКТЕР ВЫШЕ ТАЛАНТА
— Недавно «Флорида» уволила Жерара Галлана.
— Я был в небольшом шоке. Я прекрасно отношусь к аналитике, но все же являюсь олдскульным таким парнем. Почему — потому что «характер» я ставлю выше просто «таланта».
— Это очень
— Наслышан. Но если у тебя в тебя в команде нет человека, о котором можно сказать «характер», ты ничего не выиграешь. Уж
Как там сейчас «Флорида» поживает?
Наша игра — это не бейсбол ни хрена. Она настолько сложная, что ее не просчитаешь. Мы не стоим, ожидая мячика, мы просто играем. И плевать нам на такую вот статистику. Хоккей в десятки раз сложнее, чем любые цифры, которыми его пытаются описать.
Знаете, даже если любой аналитик мне скажет, что вот этот — имеет шанс в 70% на успех, а второй — типа на 30%. Я все равно подойду к обоим, и далеко не факт, что мое мнение совпадет. Да, я буду учитывать навыки, но, пусть я там олдскульный товарищ, я все равно считаю, что характер делает очень большие вещи. Сколько бы мастерства там ни наплыло.
— Все это понятно. Но стоит ли делать ставку только на характер? Есть примеры, которые ни к чему не приводили.
— Я, скорее, имел в виду команды, за которые я играл или играю. Я просто пытаюсь привнести свойственную мне страсть к игре. В каждой смене. Мне кажется, это то, что нужно «Локомотиву». И я помню, что мне говорил генменджер, что говорил главный тренер: они прекрасно понимали, что я не тот человек, который возьмет и зарешает. Они ждали от меня именно того, что я буду пахать до потери пульса. Пытаясь, помимо всего, приносить пользу очками и голами. Всем понятно, что я не тот, кто берет мастерством, но в
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