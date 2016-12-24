Максим Талбот: Малкин талантливее Кросби

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Максим Талбот — не самый типичный легионер. Не так часто бывает, что партнеры по команде наперебой хвалят иностранца. За отношение к делу — никогда не дает себе спуску, за подсказки — всегда рад помочь, за высочайший в целом профессионализм. Все это как раз про обладателя Кубка Стэнли-2009, быстро успевшего стать в «Локомотиве» своим. И забивающего немало важных голов, ну, а в этом он едва ли не эксперт.

ЖЕНА — ФИГУРИСТКА, НО УРОКИ У НЕЕ НЕ БЕРУ.

— Как все-таки правильно произносить ваше имя? А то многовато разночтений.

— Максим Талбот, эта буква «Т» на самом деле произносится. А ударение на второй слог. Странно, что меня спрашивают об этом только сейчас. Но, с другой стороны, неудивительно. Я ведь впервые в России. Никогда так далеко не забирался.

— И что вас подвигло на это?

— Весной мы обсуждали с женой, что делать дальше, какими могут быть наши планы. Пытаться ли остаться в НХЛ или попробовать себя в Европе. В Швейцарии или, скажем, в Германии. И тут мне позвонили из «Локомотива». Практически сразу я взялся за изучение этого варианта, стал обзванивать друзей, чтобы узнать побольше о КХЛ. Варламов же играл в «Локомотиве», а мы вместе за «Колорадо» выступали, Мартен Сен-Пьер сейчас в «Барысе», Дэнни Гру поиграл тут, в общем, с многими нынешними кахаэловцами я пересекался. Обзвонил всех, с кем был знаком. Ну, а когда переговоры обрели более серьезный характер, я позвонил Стаффану Крунваллю и Петри Контиоле, чтобы узнать еще чуть больше. Но, так или иначе, я же никогда не был в России. Поэтому я был готов ко всему. Ну или, скажем так, планка ожиданий была не очень высокой. И вот сейчас, а позади уже много месяцев, ведь я приехал в команду 3 июля, я могу сказать, что все оказалось намного лучше, чем я думал. Партнеры, быт, менеджмент, медицинское сопровождение, атмосфера, арены, уровень игры — во всем этом сплошной позитив.

— Но ведь были уже у вас варианты в той же Швейцарии, где одни только расстояния намного меньше, а уровень зарплат и хоккея более или менее сопоставим. Почему Россия?

— По одной простой причине: я по-прежнему считаю, что КХЛ — вторая лига мира. Ну, и во-вторых, «Локомотив» позвонил первым, клуб проявил серьезный интерес, а это всегда греет душу игрока. Тем более что все говорили мне, что Ярославль — прекрасное место для игры в хоккей. Так что я сказал жене: а давай попробуем!

— Жену-то перевезли сюда?

— Она уже в августе переехала сюда. Вместе с нашими детьми: одному два с половиной года, другому 11 месяцев. Она всем довольна. В общем-то, именно мнение Синтии и дало толчок моему переезду. Дети у меня маленькие, и мне кажется, что для них поездка в Россию — это замечательное приключение. Джексон уже знает несколько русских слов: привет, спасибо, пожалуйста (произносит по-русски — Прим. авт.). Мой сын дважды в неделю ходит в русский садик. И я считаю, что нахождение здесь его только обогатит. В конце концов, далеко не каждый может сказать: «А я жил в России». Конечно, он еще маленький, но тем не менее.

— Некоторые иностранцы считают, что жизнь в России — это сплошной хардкор.

— Немало, конечно, в России удивительного. Машины, ездящие без бамперов. Постоянные рукопожатия, хотя я считаю, что это прекрасный жест вежливости. В каком-то смысле объединяющий. Удивило меня, что можно покататься по парку на пони. И не только по парку. Необычно. С едой, что меня особо беспокоило, нет никаких проблем. Мы привыкли есть органические овощи, все это можно тут найти. Иногда приходится использовать переводчик в телефоне, но это же мелочь. А так — все здорово, есть в этом особенный шарм даже. Родственники и друзья постоянно приезжают — им нравится. Да, есть этот языковой барьер, который изначально кажется непреодолимым. Но стоит приехать — ты понимаешь, что ошибался, поскольку люди в России ну очень отзывчивы и по-настоящему приветливы, пусть со стороны может показаться, что это не так. Поэтому мне было очень легко адаптироваться.

— Ваша жена — Синтия Фанюф — известная фигуристка, двукратная чемпионка Канады. Уроки катания у нее не берете?

— Мы начали встречаться уже после того, как она завершила карьеру. И поначалу у нас бывали забавные разговоры после матчей. Она, например, спрашивала: «Ты что, сегодня был уставшим?». Я поднимал брови, и она объясняла: «У тебя, мол, посадка была не такой низкой, как обычно, ногами не дорабатывал». Это, конечно, было забавно, но мы эти разговоры быстро прекратили. Хотя здорово иметь рядом человека, который в этом разбирается получше меня. И когда мой сын встанет на коньки, Синтия обязательно будет его первым педагогом. Потому что она круто катается, в отличие от меня (смеется).

ШУТКА МАЛКИНА ПОМОГЛА В ФИНАЛЕ.

— Первое, что я вспомнил, когда было объявлено о вашем переходе в «Локомотив» — знаменитая пресс-конференция во время финала Кубка Стэнли-2009, на которой Евгений Малкин сказал: «Max has a little bit bad hands» («У Талбота немножко плохие руки» — Прим.авт.).

— О, да (смеется). Это и в памяти иногда всплывает, и натыкаюсь я на ролики с этой пресс-конференцией периодически. Это был очень веселый и классный момент. Знаете, в плей-офф, а особенно в финале, все так напряжены, зажаты даже, а тут Малкин выдает такое, над чем все потом смеются. Разумеется, это помогает, раскрепощая. Это было круто. Мы с ним хорошие друзья, и он классно пошутил. С другой стороны, он был совершенно прав (смеется). Это же правда. Кстати, мы не так давно играли в Магнитогорске с «Магниткой», так отец Джино пришел на раскатку, чтобы повстречаться со мной. Я очень рад, что мы дружим с Евгением.

— Несмотря на «плохие» руки, оба гола «Питтсбурга» в седьмом матче того самого финала-2009 против «Детройта», в том числе — победный, забили именно вы.

— Пожалуй, лучший момент всей жизни. За год до того мы проиграли в финале тому самому «Детройту» и мечтали отомстить. На самом деле, наверное, весь тот плей-офф — то, чем я горжусь. Я, кажется, забил 8 голов в 24 матчах. Но седьмая игра — это для меня игра мечты. Эти мои голы пришли в самое нужное для того время. Хотя мне, конечно, повезло играть тогда в тройке с Малкиным. И первый гол в финале я забил как раз с его передачи. Правда, что ни говори, куда важнее, что мы выиграли Кубок Стэнли, чем я забил.

— Если дать вам десять попыток на то, чтобы снова попасть в девятку ворот Криса Осгуда — тот самый победный гол Кубка Стэнли-2009, — сколько раз вы попадете?

— Этот бросок нельзя назвать удачей. На самом деле с некоторых ракурсов видно, что Оззи слегка потерял ворота. Тем более что этот бросок — с ходу с левого фланга в противоход в дальний верхний угол — я не раз успешно применял в течение моей карьеры. Да и сейчас могу, наверное (смеется).

— За пару секунд до финальной сирены у Лидстрема был потрясающий шанс сравнять счет.

— И я в тот момент был на площадке. Пытался сблокировать бросок с левого фланга Рафалски, бросился на лед, но шайба меня миновала, и у Никласа появился шанс ее добить в ворота. Уже лежа смотрел, как Крэйг Адамс, замечательный боец, бросается под бросок лицом вперед. Лидстрем бросок все равно нанес, и тогда Флери выдал один из лучших сэйвов, что я когда-либо видел. И в такой вот момент! Ник был великим защитником, но Флери оказался сильнее.

ХОТЕЛИ ДОКАЗАТЬ ХОССЕ, ЧТО ОН ОШИБСЯ.

— У «Детройта» была в тот момент мощнейшая команда, и ведь вы постоянно уступали в счете в финале. 0−2 почти не отыгрывается, 2−3 — тоже редко. Как же все-таки забороли?

— Во-первых, опыт. Мы встречались в финале за год до того и проиграли, а из поражений можно извлечь гораздо больше, чем из побед. Во-вторых, к нам пришли игроки, которые очень помогли. Билл Герин — опытнейший игрок, Крис Кунитц, придавший нам энергии, Хэл Гилл — таких парней часто недооценивают, но они просто необходимы в борьбе за столь высокую цель. И, конечно, невозможно было забыть, что после проигранного нами финала Мариан Хосса взял и перешел в «Детройт», став нашим соперником год спустя.

— Мечтали отомстить ему?

— Не то чтобы отомстить. Просто мысли такие: «Ах ты думал, что с нами выиграть не сможешь? Давай-ка докажем ему обратное». Вроде мелочь, но из таких складываются большие вещи. Кроме того, мы же поменяли тренера. Мишеля Террьена сменил Дэн Байлсма, который многое поменял, пришел с другим отношением. Я не говорю, что Террьен плохой тренер, наоборот, но Байлсма был совсем другим. И это, как видите, сработало.

— Террьен считается приверженцем жестких схем, а Байлсма, как, опять же, считается, просто отпустил игроков в вольное плавание. Позволял вам делать то, что вы хотите, пусть и следуя определенным правилам.

— Я бы с этим не согласился. Террьен действительно из тех тренеров, для которых структура и системность имеют огромное значение. И он был очень требовательным. А Байлсма — молодой тренер, пышащий энергией, более улыбчивый, энергичный за пределами льда, пытался разнообразить наш быт, сделать атмосферу более веселой. В то же время для Дэна система игры тоже имела огромное значение. Большое внимание уделялось мелким деталям, например, расстановкам и взаимодействии на вбрасываниях. Возможно, он не стал таким сразу, в первый свой сезон, ставший победным, но в дальнейшем делал ставку на структурность. Стал даже очень структурным.

— Не это ли стало причиной того, что «Питтсбург» при нем не сумел повторить свое достижение, несмотря на достаточно мощный состав?

— Я так не думаю. Какие-то игроки пришли, какие-то ушли, каких-то, возможно, деталей нам не хватило.

— Олег Твердовский однажды сказал, что вообще не понимает, как Байлсма мог тренировать. Единственное, что, по его словам, он умел, будучи хоккеистом, это лупить клюшкой по мусорному баку и кричать «вперед, вперед».

— Не знаю, что ему в нем не понравилось. Для нас он был очень классным и умным тренером. И я никогда не видел, чтобы Байлсма трогал мусорный бак (смеется).

ЕСЛИ БЫ МНЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ ОДНОГО ИГРОКА, Я БЫ ВЗЯЛ МАЛКИНА, А НЕ КРОСБИ.

— Для Малкина плей-офф-2009 был по-настоящему выдающимся. И вы нередко играли с ним в одной тройке.

— Он практически в одиночку «Каролину» обыграл. Это была какая-то фантастика. Честно говоря, Малкин — лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Если говорить о его лучшем состоянии. Если бы мне предложили выбрать одного игрока на один матч в его лучшем состоянии, я бы выбрал Малкина. Да, если бы вопрос стоял в том, вокруг кого строить команду, я бы выбрал Кросби. Но Малкин, если он в своей лучшей форме, его невозможно остановить.

— Почему же Малкин не играет так все время?

— Это очень сложно. Гораздо сложнее, чем может показаться. Да, он, возможно, не показывает своего лучшего хоккея, но он же в пятерке лучших бомбардиров НХЛ! Вы можете как угодно оценивать его игру, но он каждый год, если не мешают травмы, среди лучших из лучших в лиге. Он без вопросов входит в число самых-самых в мире. Но держать тот максимальный уровень, на котором он способен играть, а если он играет — у него практически нет конкурентов, невероятно тяжело.

— Вы же дружите, хорошо его знаете, нет ли в этом мотивационных причин? Он выиграл в НХЛ все, что можно, может, мотивации как раз и не хватает?

— Однозначно нет.

— Настрой?

— Тоже нет. Отыграть на одном уровне 82 матча просто невозможно. Ты, конечно, можешь попытаться, но у тебя вряд ли получится. И на тебя обязательно навалятся травмы, которые бывают у всех и не по разу, ты будешь уставать, с чем тоже непросто бороться. Мы же не роботы, хотя и стараемся стать таковыми, а он еще и каждый матч выходит на лед против лучших защитников НХЛ. Много факторов в том, чтобы быть настолько крутым, это само по себе крайне сложно. Но я не думаю, что вопрос в мотивации или настрое. Просто для того чтобы быть в пятерке лучших в Национальной хоккейной лиге, нужно быть предельно мотивированным. А он всегда там.

— Интересно, что из себя представляет Малкин в раздевалке.

— Мы отыграли пять лет вместе. Первые пару лет он был несколько застенчивым. Но изначально было понятно, что он хороший парень. С английским была беда, но тем не менее это не мешало ему доносить до нас свои мысли в своей забавной манере. Ему всегда была важна команда, он очень заботился о партнерах, пытался даже как-то заводить. Очень веселый. Мы, правда, давно не играем вместе — с 2011 года. И мне трудно говорить за него, я же не вижу его сейчас. Но я уверен, что он вряд ли сильно поменялся в том, что касается его отношения ко всему. Наверняка стал лучше. Ну, и английский подтянул. Поначалу это звучало смешно.

МАЛКИНУ ОТ ПРИРОДЫ ДАНО ТАКОЕ, ЧТО ЗАКАЧАЕШЬСЯ.

— Кросби и вне камер и диктофонов такой же «Мистер Хороший Парень»?

— Абсолютно. Это, как бы так точнее сказать, идеальный партнер по команде, что ли. Человек, влюбленный в хоккей, он и есть сам хоккей. Он выиграл все, причем будучи, как правило, капитаном. И это же неспроста. Его в хоккее волнует все: команда, партнеры, сама игра, как нужно играть в этот самый хоккей. Он очень и очень умен. Не просто же так он никогда не попадал в глупые ситуации. Вы хоть раз слышали что-то плохое о нем? Ничего такого. Он хочет быть лучшим в мире и делает все для этого, сводя на нет все факторы, которые могли бы этому помешать.

— Даже Джонатан Тэйвз, которого называют «Капитан Серьезность», иногда позволяет себе жесткие, спорные или дискуссионные высказывания.

— А Сид никогда. Он всегда много думает, прежде чем что-то сказать. Там действительно недюжинный ум. И он все делает правильно.

— Не слишком ли далеко он заходит? Я до сих улыбаюсь, когда вспоминаю фотографию с Кросби, который спит, обнимая под одеялом Кубок Стэнли.

— Это же Кубок Стэнли! Каждый делает с ним то, что захочет. Чего только я ни слышал. Круто, что ты можешь притащить Кубок в спальню и провести с ним ночь. У меня, например, было дикое веселье. Я приехал домой, ко мне прибыли все люди, что помогали мне в хоккее. Потом мы перебрались в центр Лемуана, моего родного города, там собралось 10 тысяч человек, и началась веселая вечеринка. И вечеринок, скорее, было несколько. Даже много. Чего только мы ни делали тогда!

— Кросби весь такой правильный, столько всего выиграл. Кто же более талантлив, он или Малкин?

— Я бы сказал, что Малкин. Ему просто от природы дано такое, что закачаешься. В плане одаренности с ним трудно соревноваться. А Сид — он, скорее, пахарь. Башковитый пахарь. И этот контраст — он работает в «Питтсбурге».

— Однажды вы сказали, что Овечкин — «мешок дерьма». Мол, вы встречались с ним, причем вас познакомил Малкин, и у вас осталось от него сплошь плохое впечатление. Он девушку у вас увел?

— Нет, нет. Это старая история. Одним утром я сказал это шутливо на радио своим друзьям, не думая, что кто-то может это услышать. Но я встречался с ним после этого. Между нами все хорошо. Я не думаю, что на этом стоит акцентировать внимание. Но это в любом случае привлекло еще большее внимание к противостоянию «Питтсбурга» с «Вашингтоном».

— Вы ненавидели друг друга?

— Ненависти не было, но противостояние было и еще какое. Овечкин против Кросби — это же потрясающе. И мы же не раз встречались в плей-офф, там даже подогревать интерес не надо было, настолько это все было интересно.

ХОТЕЛ ПОДРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ КОМАНДЕ.

— Уже после драфта вы набрали невероятное количество очков в CHL. На моей памяти — только и было разговоров, что о Максиме Талботе. И тут вы перебираетесь в НХЛ и становитесь простым рабочим, грайндером.

— На самом деле еще на МЧМ, когда там был тот же Кросби, я понял, что мне стоит сосредоточиться на чем-то другом. Там я играл с Сидом. И кучей других крутых ребят — Картером, Гетцлафом, Бернсом, Ричардсом. После чего понял, что если не поменяюсь — у меня не будет будущего. Либо я забиваю, как они, чего я не мог, либо я пашу, как зверь, по всей площадке. Другого варианта просто не было.

— Вы же еще и подраться тогда любили.

— Не то чтобы любил — но всегда был готов скинуть краги. И это иногда срабатывало.

— Ваша первая драка в КХЛ — против Тимкина, который тоже забил два гола в седьмом матче финала.

— Попробуй тут ответь что-нибудь. Ну, он молодец, но я тоже ничего, скажем так. Прикольная параллель. С радостью встречусь с ним снова и даже подерусь. Но — в плей-офф.

— В КХЛ вы же немножко по-другому играете.

— Я просто не так задействован «вокально». Я, может, меньше говорю, но все это очень близко.

— Просто помню, как вы при счете 0:3 в серии со злейшим врагом — «Филадельфией» — полезли на Карсилло. Он того же веса, но вырубал тяжеловесов.

— Ну да, я не драчун, это точно. Но этот козел — он был на льду, когда нам забили один из голов. И я прекрасно понимал, что я не помогу моей команде забить три гола в ответ. И в то же время понимал — если я подерусь, это будет хорошим таким толчком моей команде. Мы забили три гола в ближайшие три минуты. Сработало. Разве нет?

— Не было ли это заданием от Байлсмы?

— Нет, ни в коем случае. Я сам хотел этого, хотел как-то за команду выступить, и то, что мы отыгрались с 0:3 и выиграли — мы очень большие молодцы, но я там так, рядом постоял.

— Неужели Байлсма не поприветствовал ваш шаг?

— Смешно (смеется). Естественно, он приободрил. Ну, а какой тренер не сделал бы этого?

«ФИЛАДЕЛЬФИЮ» ВЫБРАЛ ИЗ-ЗА ЯГРА.

— Не прошло и пары лет, как вы подписали контракт с «Филадельфией». Это же кошмар. Я знаю несколько болельщиков «Питтсбурга», они были готовы вылить вам что-то в лицо.

— Тем летом я был свободным агентом. И при этом понимал, что с «Питтсбургом» не смогу переподписаться — потолок все же. Хотя «Пингвины» предлагали мне соглашение на два года. И было немало команд, которые предлагали мне контракты на 4−5 лет. На большие деньги. Но мне хотелось побеждать. «Флайерз» подписали Ягра тогда, и я решил, что мне стоит присоединиться.

— Это же самый-самый соперник «Питтсбурга». Если вам хочется дико обидеть «Пингвинов» — перейдите во «Флайерз».

— Со стороны это может так показаться. Но они тогда подписали Ягра и Брызгалова. И я перешел и забил 19 голов. Вопросы?

— Вы тогда играли в самой сумасбродной за последние 10 лет серии. И она была как раз с «Питтсбургом».

— И что?

— Забили бывшему клубу три шайбы.

— Я согласен, серия была сумасбродной. Но что поделать — я же принимал решения в пользу семьи.

— А это все-таки Пенсильвания. Внутреннее дерби.

— Но это же бизнес. Я должен был заботиться о своей семье. Ну не мог «Питтсбург» меня себе позволить, и что теперь делать?

— Ничего, но забавно, что, когда вы впервые приехали — уже с «Филадельфией» — на домашнюю арену «Питтсбурга», половина стадиона орала «буууу», вторая — аплодировала.

— Мне кажется, что аплодировало больше. «Питтсбург» повел себя очень красиво, они вывели меня на видеокуб, показали ролик с моим участием — это было суперкруто. Я отдавал клубу всего себя, кто бы что ни говорил.

ВАРЛАМОВ ВООБЩЕ НЕ ПОХОЖ НА БРЫЗГАЛОВА

— Вы провели кучу времени с Брызгаловым во время постоянных съемок для HBO. Илья на всех влияет — почувствовали?

— Он настолько своеобразный, даже не знаю, что к этому добавить. Жаль, что у него с «Филадельфией» не сложилось. В то время нас постоянно снимали. Я помню эти разговоры про вселенную и про разные философские направления.

— Вот интересно, вы же играли с Варламовым, он похож?

— Совершенно не похожи. Все равно что Руа и Бродер. Ну да, все разные, но Варламов — он очень сконцентрирован именно на вратарском искусстве, а Брызгалов — он поопытнее, он знает, что и зачем ему нужно делать, он на другом концентрируется.

— За океаном вас очень хорошо знают как человека, который постоянно устраивает розыгрыши.

— Их было так много. Я прихожу на арену с таким настроением, чтобы всем стало весело. И мне кажется, что это очень важно. Потому что в НХЛ, что у нас в КХЛ — очень много рутины. И ее как-то надо разбавлять. Поэтому — да, мне нравится подвигать партнеров к улыбкам.

— Однажды вы надели свитер Кросби, и все вокруг аплодировали.

— Ох. Было, да, но я такого наполучал за это. И не от Сида, а от Дона Черри. Мол, открытая тренировка в Торонто, трибуны забиты, а я тут вдруг встреваю. У нас там много травмированных было, всего три человека вышли на тренировку, я в их числе и еще и надел свитер Сида. Черри тогда сказал, что я очень многих разочаровал, но даже если бы мне предстояла завтра такая тренировка — я бы снова надел его свитер. Это было так смешно и весело. Народ так поддерживал.

— В «Локомотиве» вы себя так же ведете?

— Немножко по-другому, наверное. Но, пожалуй, только из-за языкового барьера.

НЕ БЫЛО НИ МАЛЕЙШИХ ОПАСЕНИЙ ПО ПОВОДУ «ЛОКОМОТИВА»

— Любой человек, который решает выступать за «Локомотив», не может отвертеться от вопросов на известную тему.

— Это было ужасно. Мне до сих пор больно. И во многом поэтому я горд носить свитер нашего клуба.

— Не было ли опасений?

— Ни малейших. Все может случиться в какой бы то ни было лиге. Это просто несчастный случай.

— А парни об этом говорят?

— Нет. У нас есть вполне конкретная цель выиграть Кубок Гагарина, мы ее и преследуем. И я уверен, что она нам по силам. Мы играли с «Магниткой», сделали ее. Да, СКА нас разнес, но я бы хотел еще раз сыграть с ними — все будет по-другому. Мы отнесемся к этому по-другому. Это был наш худший матч за сезон. Но мы еще и ЦСКА обыгрывали. Поэтому я думаю, что мы можем порвать любого.

— Но СКА-то проиграли разгромно. И состав там — кто-то заплачет.

— Знаете, это все в пользу бедных. Я знаю, кто там у них играет. Эти люди могли бы играть в НХЛ. Но у нас тоже состав такой, что мы их можем сделать. И я в это верю. И не только потому, что я чего-то там добивался. А просто верю в нашу команду.

— Это очень и очень спорно.

— Я знаю. Но у нас прекрасный состав, и за счет тактики, за счет стратегии, за счет стиля, за счет того, чтобы биться до конца — мы можем выиграть у СКА.

— А Кудашов-то на это способен? Если вспомнить того же Байлсму, который стал таким структурированным.

— Я бы не стал сравнивать. Алексей — личность, он хороший тренер. Он каждый свой день посвящает тому, чтобы сделать нас лучше. Наши молодые ребята — вы посмотрите на них. Я постоянно пытаюсь с ними общаться, потому что это дико талантливые парни. Да, они не говорят по-английски — но мы друг друга понимаем. Дело же не в том, что ты говоришь, а в том, что ты показываешь. Эти ребята приведут нас туда, где мы должны быть. А мы должны быть очень высоко.

СТАВЛЮ ХАРАКТЕР ВЫШЕ ТАЛАНТА

— Недавно «Флорида» уволила Жерара Галлана. Из-за аналитических выкладок.

— Я был в небольшом шоке. Я прекрасно отношусь к аналитике, но все же являюсь олдскульным таким парнем. Почему — потому что «характер» я ставлю выше просто «таланта».

— Это очень по-русски.

— Наслышан. Но если у тебя в тебя в команде нет человека, о котором можно сказать «характер», ты ничего не выиграешь. Уж мне-то поверьте. Можно сколько угодно контролировать шайбу, сколько угодно бросать в сторону ворот, но если у тебя нет парней, готовых все это заблокировать и кого-нибудь грохнуть, потому что надо, — забудь о Кубке Стэнли.

Как там сейчас «Флорида» поживает? Что-то, по-моему, в зону плей-офф не попадает, да? Смешно. Я тут еще статейку одну прочитал. Про Криса Расселла. У него всегда плохой Corsi, но он блокирует столько бросков, что у вас бы нога раза три сломалась. При этом он лучший их защитник. Он потрясающей эффективен. И даже Питер Чиарелли говорит, что это так.

Наша игра — это не бейсбол ни хрена. Она настолько сложная, что ее не просчитаешь. Мы не стоим, ожидая мячика, мы просто играем. И плевать нам на такую вот статистику. Хоккей в десятки раз сложнее, чем любые цифры, которыми его пытаются описать.

Знаете, даже если любой аналитик мне скажет, что вот этот — имеет шанс в 70% на успех, а второй — типа на 30%. Я все равно подойду к обоим, и далеко не факт, что мое мнение совпадет. Да, я буду учитывать навыки, но, пусть я там олдскульный товарищ, я все равно считаю, что характер делает очень большие вещи. Сколько бы мастерства там ни наплыло.

— Все это понятно. Но стоит ли делать ставку только на характер? Есть примеры, которые ни к чему не приводили.