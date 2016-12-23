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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28230334/
23 декабря 2016, 10:04 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Торонто» разгромили «Колорадо», Зайцев сделал две передачи

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» крупно обыграли «Колорадо Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Денвере, закончилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (8-я минута), Коннор Браун (12), Назем Кадри (19, 54), Джеймс ван Римсдайк (27) и Фредерик Готье (29). Российский защитник Никита Зайцев сделал две результативные передачи, теперь у него их 13 в нынешнем сезоне.

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов вышел в стартовом составе, пропустил пять шайб, отразив при этом 13 бросков, и на 29-й минуте был заменен на Кэлвина Пикара.

«Колорадо», потерпевший пятое поражение подряд, замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 23 очками. «Торонто» с 33 баллами расположился на 12-й позиции на Востоке.

В другом матче дня «Тампа Бэй» на своем льду победила «Сент-Луис» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0). Российский вратарь Андрей Василевский сделал 21 сейв и пропустил два гола.

Результаты остальных матчей:

«Баффало» — «Каролина» — 1:3,

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 4:0,

«Монреаль» — «Миннесота» — 2:4,

«Оттава» — «Анахайм» — 2:1, в овертайме,

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 0:4,

«Ванкувер» — «Виннипег» — 1:4.

23.12.2016 05:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Колорадо Эвеланш 0:6 Торонто Мэйпл Ливз
(0:3, 0:2, 0:1)
Главные тренеры
Джаред Беднар Майк Бэбкок
Вратари
Семен Варламов 28:42 (К. Пикар 28:42) Фредерик Андерсен
1-й период
Остон Мэттьюс (Н. Зайцев) 07:13
Назем Кадри 07:48
Роман Полак 08:58
11:05 Рене Бурк
Коннор Браун (В. Нюландер, Дж. Гардинер) 11:49
13:12 Коди Маклеод
Назем Кадри (Р. Полак, Дж. ван Римсдайк) 18:20
2-й период
22:46 Коди Маклеод
Мэтт Мартин 22:46
Джеймс ван Римсдайк 23:55
Джеймс ван Римсдайк 26:05
Фредерик Готье (М. Марнер, Дж. Гардинер) 28:42
Морган Райлли 32:41
33:13
37:45
3-й период
42:32 Никита Задоров
52:01 Коди Голубеф
52:01 Никита Задоров
52:01 Никита Задоров
Байрон Фрейз 52:01
Мэтт Мартин 52:01
Назем Кадри (М. Марнер, Н. Зайцев) 53:00
Джейк Гардинер 57:40
Статистика
22 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Н. Кадри (Торонто Мэйпл Ливз), Дж. ван Римсдайк (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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Новости Матчи Состав Статистика
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