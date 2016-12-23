Хоккеисты «Торонто» разгромили «Колорадо», Зайцев сделал две передачи
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» крупно обыграли «Колорадо Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Денвере, закончилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (8-я минута), Коннор Браун (12), Назем Кадри (19, 54), Джеймс ван Римсдайк (27) и Фредерик Готье (29). Российский защитник Никита Зайцев сделал две результативные передачи, теперь у него их 13 в нынешнем сезоне.
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов вышел в стартовом составе, пропустил пять шайб, отразив при этом 13 бросков, и на 29-й минуте был заменен на Кэлвина Пикара.
«Колорадо», потерпевший пятое поражение подряд, замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 23 очками. «Торонто» с 33 баллами расположился на 12-й позиции на Востоке.
В другом матче дня «Тампа Бэй» на своем льду победила «Сент-Луис» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0). Российский вратарь Андрей Василевский сделал 21 сейв и пропустил два гола.
Результаты остальных матчей:
«Баффало» — «Каролина» — 1:3,
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 4:0,
«Монреаль» — «Миннесота» — 2:4,
«Оттава» — «Анахайм» — 2:1, в овертайме,
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 0:4,
«Ванкувер» — «Виннипег» — 1:4.
|23.12.2016 05:00
|Регулярный чемпионат
|Pepsi Center
|Колорадо Эвеланш
|0:6
|Торонто Мэйпл Ливз
|(0:3, 0:2, 0:1)
|Джаред Беднар
|Майк Бэбкок
|Семен Варламов 28:42 (К. Пикар 28:42)
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Остон Мэттьюс (Н. Зайцев)
|07:13
|Назем Кадри
|07:48
|Роман Полак
|08:58
|11:05
|Рене Бурк
|Коннор Браун (В. Нюландер, Дж. Гардинер)
|11:49
|13:12
|Коди Маклеод
|Назем Кадри (Р. Полак, Дж. ван Римсдайк)
|18:20
|2-й период
|22:46
|Коди Маклеод
|Мэтт Мартин
|22:46
|Джеймс ван Римсдайк
|23:55
|Джеймс ван Римсдайк
|26:05
|Фредерик Готье (М. Марнер, Дж. Гардинер)
|28:42
|Морган Райлли
|32:41
|33:13
|37:45
|3-й период
|42:32
|Никита Задоров
|52:01
|Коди Голубеф
|52:01
|Никита Задоров
|52:01
|Никита Задоров
|Байрон Фрейз
|52:01
|Мэтт Мартин
|52:01
|Назем Кадри (М. Марнер, Н. Зайцев)
|53:00
|Джейк Гардинер
|57:40
|22
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Н. Кадри (Торонто Мэйпл Ливз), Дж. ван Римсдайк (Торонто Мэйпл Ливз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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