Хоккеисты «Торонто» разгромили «Колорадо», Зайцев сделал две передачи

Встреча, прошедшая в четверг в Денвере, закончилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (8-я минута), Коннор Браун (12), Назем Кадри (19, 54), Джеймс ван Римсдайк (27) и Фредерик Готье (29). Российский защитник Никита Зайцев сделал две результативные передачи, теперь у него их 13 в нынешнем сезоне.

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов вышел в стартовом составе, пропустил пять шайб, отразив при этом 13 бросков, и на 29-й минуте был заменен на Кэлвина Пикара.

«Колорадо», потерпевший пятое поражение подряд, замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 23 очками. «Торонто» с 33 баллами расположился на 12-й позиции на Востоке.

В другом матче дня «Тампа Бэй» на своем льду победила «Сент-Луис» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0). Российский вратарь Андрей Василевский сделал 21 сейв и пропустил два гола.

Результаты остальных матчей:

«Баффало» — «Каролина» — 1:3,

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 4:0,

«Монреаль» — «Миннесота» — 2:4,

«Оттава» — «Анахайм» — 2:1, в овертайме,

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 0:4,

«Ванкувер» — «Виннипег» — 1:4.