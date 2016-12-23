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23 декабря 2016, 10:03 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Коламбус» разгромил «Питтсбург», Бобровский отразил 25 бросков

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали крупную победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Коламбус Блю Джекетс одержали крупную победу над Питтсбург Пингвинз в матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Встреча двух лидеров Восточной конференции, состоявшаяся в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 7:1 (1:1, 2:0, 4:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей хет-трик оформил Скотт Хартнелл (33-я, 43-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Кэм Эткинсон (14), Вильям Карлссон (31), Брэндон Саад (44) и Бун Дженнер (44). У «пингвинов» отличился Сидни Кросби (3).

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 26.

«Коламбус», одержавший 11-ю победу подряд, возглавил Восточную конференцию, набрав 48 очков за 31 игру. «Питтсбург» идет следом, имея на один балл меньше, но сыграв 34 встречи.

23.12.2016 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 7:1 Питтсбург Пингвинз
(1:1, 2:0, 4:0)
Главные тренеры
Джон Торторелла Майк Салливан
Вратари
Сергей Бобровский Мэттью Мюррей 43:35 (М-А. Флери 43:35)
1-й период
Сидни Кросби (Ян Коул, К. Шири) 02:39
Ян Коул 10:19
Ян Коул 10:19
13:01 Кэм Аткинсон (Н. Фолиньо, А. Веннберг)
2-й период
22:44 Скотт Хартнелл
25:45 Бун Дженнер
Стив Олекси 25:45
30:15 Вильям Карлссон (Сэм Ганье, Дж. Андерсон)
32:20 Скотт Хартнелл
33:04 Скотт Хартнелл
Стив Олекси 33:04
3-й период
42:44 Скотт Хартнелл (Сэм Ганье, Дж. Джонсон)
43:01 Брэндон Саад (А. Веннберг)
43:35 Бун Дженнер (Б. Дубински, С. Джонс)
Стив Олекси 44:21
46:24 Скотт Хартнелл (Б. Дубински, Б. Саад)
Конор Шири 47:13
48:23 Лукаш Седлак
51:51 Лукаш Седлак
58:57 Мэттью Колверт
Карл Хагелин 58:57
Статистика
15 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Хартнелл (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Саад (Коламбус Блю Джэкетс), Д. Савар (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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