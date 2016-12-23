«Коламбус» разгромил «Питтсбург», Бобровский отразил 25 бросков
МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» одержали крупную победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча двух лидеров Восточной конференции, состоявшаяся в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 7:1 (1:1, 2:0, 4:0) в пользу хозяев льда.
В составе победителей хет-трик оформил Скотт Хартнелл (33-я, 43-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Кэм Эткинсон (14), Вильям Карлссон (31), Брэндон Саад (44) и Бун Дженнер (44). У «пингвинов» отличился Сидни Кросби (3).
Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 26.
«Коламбус», одержавший 11-ю победу подряд, возглавил Восточную конференцию, набрав 48 очков за 31 игру. «Питтсбург» идет следом, имея на один балл меньше, но сыграв 34 встречи.
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23.12.2016 03:00
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Регулярный чемпионат
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Nationwide Arena
Главные тренеры
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Джон Торторелла
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Майк Салливан
Вратари
|Сергей Бобровский
|Мэттью Мюррей 43:35 (М-А. Флери 43:35)
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1-й период
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|Сидни Кросби (Ян Коул, К. Шири)
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|02:39
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|Ян Коул
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|10:19
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|Ян Коул
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|10:19
|13:01
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|Кэм Аткинсон (Н. Фолиньо, А. Веннберг)
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2-й период
|22:44
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|Скотт Хартнелл
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|25:45
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|Бун Дженнер
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|Стив Олекси
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|25:45
|30:15
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|Вильям Карлссон (Сэм Ганье, Дж. Андерсон)
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|32:20
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|Скотт Хартнелл
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|33:04
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|Скотт Хартнелл
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|Стив Олекси
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|33:04
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3-й период
|42:44
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|Скотт Хартнелл (Сэм Ганье, Дж. Джонсон)
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|43:01
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|Брэндон Саад (А. Веннберг)
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|43:35
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|Бун Дженнер (Б. Дубински, С. Джонс)
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|Стив Олекси
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|44:21
|46:24
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|Скотт Хартнелл (Б. Дубински, Б. Саад)
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|Конор Шири
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|47:13
|48:23
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|Лукаш Седлак
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|51:51
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|Лукаш Седлак
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|58:57
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|Мэттью Колверт
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|Карл Хагелин
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|58:57
Статистика
|15
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
Судьи
Обозначения
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- Удаление на 2 минуты
-
- Удаление на 4 минуты
-
- Удаление на 5 минут
-
- Удаление на 10 минут
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- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
-
- Гол
-
- Гол в большинстве
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- Гол в меньшинстве
-
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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