«Коламбус» разгромил «Питтсбург», Бобровский отразил 25 бросков

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Встреча двух лидеров Восточной конференции, состоявшаяся в четверг в Коламбусе, завершилась со счетом 7:1 (1:1, 2:0, 4:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей хет-трик оформил Скотт Хартнелл (33-я, 43-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Кэм Эткинсон (14), Вильям Карлссон (31), Брэндон Саад (44) и Бун Дженнер (44). У «пингвинов» отличился Сидни Кросби (3).

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 26.

«Коламбус», одержавший 11-ю победу подряд, возглавил Восточную конференцию, набрав 48 очков за 31 игру. «Питтсбург» идет следом, имея на один балл меньше, но сыграв 34 встречи.