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23 декабря 2016, 9:58 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Ягр обогнал Мессье и вышел на чистое второе место среди бомбардиров в истории

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Чешский нападающий «Флориды» Яромир Ягр в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» записал себе в актив результативную передачу, благодаря чему обошел канадца Марка Мессье и поднялся на чистое второе место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги.

Встреча «Флориды» и «Бостона» состоялась в четверг в Санрайзе и завершилась поражением хозяев льда со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Ягр ассистировал Александру Баркову, на 54-й минуте забросившему единственную шайбу своей команды. Таким образом, в активе 44-летнего чеха стало 1888 очков (755 шайб и 1133 передачи), что на одно больше, чем у уже завершившего карьеру Мессье. Самым результативным игроком НХЛ является Уэйн Гретцки — 2857 очков.

Сразу после гола Баркова матч был остановлен, и Ягру, который провел в НХЛ уже 1663 встречи, вручили «золотую» клюшку. «Для меня это как быть номером один. На самом деле я не рассчитываю догнать Уэйна Гретцки, — приводит слова Ягра Ассошиэйтед Пресс. — Он был с другой планеты. Что бы он ни делал, это нерушимо».

Ранее во вторник Ягр набрал три очка в матче с «Баффало» и догнал в списке бомбардиров Мессье, шедшего до этого момента на второй позиции.
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