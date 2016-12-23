Ягр обогнал Мессье и вышел на чистое второе место среди бомбардиров в истории

Встреча «Флориды» и «Бостона» состоялась в четверг в Санрайзе и завершилась поражением хозяев льда со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Ягр ассистировал Александру Баркову, на 54-й минуте забросившему единственную шайбу своей команды. Таким образом, в активе 44-летнего чеха стало 1888 очков (755 шайб и 1133 передачи), что на одно больше, чем у уже завершившего карьеру Мессье. Самым результативным игроком НХЛ является Уэйн Гретцки — 2857 очков.

Сразу после гола Баркова матч был остановлен, и Ягру, который провел в НХЛ уже 1663 встречи, вручили «золотую» клюшку. «Для меня это как быть номером один. На самом деле я не рассчитываю догнать Уэйна Гретцки, — приводит слова Ягра Ассошиэйтед Пресс. — Он был с другой планеты. Что бы он ни делал, это нерушимо».

Ранее во вторник Ягр набрал три очка в матче с «Баффало» и догнал в списке бомбардиров Мессье, шедшего до этого момента на второй позиции.