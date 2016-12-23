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23 декабря 2016, 10:11 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Миннесота» повторила свой рекорд по количеству побед подряд в НХЛ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. «Миннесота» обыграла «Монреаль» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Клуб продлил серию побед до девяти. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Джордан Шредер (28-я минута), Джаред Сперджен (36), Эрик Стаал (44) и Джейсон Цукер (60). У «Монреаля» отличились Макс Пачиоретти (23) и Арттури Лехконен (31).

Защитник «Миннесоты» Сперджен провел 400-й матч в НХЛ. Шайба в ворота «Монреаля» стала для него второй в текущем чемпионате.

Форвард канадской команды Александр Радулов провел на льду 19 минут 34 секунды, нанес два броска по воротам. Российские защитники «Монреаля» участия в матче не принимали — Андрей Марков травмирован, а Алексей Емелин пропускал встречу по причине рождения дочери.

«Миннесота» продлила серию побед до девяти, повторив рекорд франшизы, установленный в 2007 году, клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 32 матчах. «Монреаль» идет на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 46 очков после 33 игр.

В других матчах дня «Оттава» на своем льду обыграла «Анахайм» в овертайме — 2:1. «Лос-Анджелес» в гостях победил «Нэшвилл» со счетом 4:0. «Тампа-Бэй» дома оказалась сильнее «Сент-Луиса» — 5:2, вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 21 бросок по своим воротам.

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