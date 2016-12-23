«Оттава» подписала контракт новичка с чешским нападающим Хлапиком

19-летний Хлапик третий год выступает за клуб «Шарлоттаун» из лиги QMJHL, в текущем сезоне он является лучшим бомбардиром команды, набрав 44 (20+24) очка в 26 матчах. В настоящее время нападающий находится в расположении молодёжной сборной Чехии, которая готовится к чемпионату мира 2017 года.