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23 декабря 2016, 1:37 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Оттава» подписала контракт новичка с чешским нападающим Хлапиком

«Оттава Сенаторз» заключил трёхлетний контракт новичка с центрфорвардом Филипом Хлапиком, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний Хлапик третий год выступает за клуб «Шарлоттаун» из лиги QMJHL, в текущем сезоне он является лучшим бомбардиром команды, набрав 44 (20+24) очка в 26 матчах. В настоящее время нападающий находится в расположении молодёжной сборной Чехии, которая готовится к чемпионату мира 2017 года.

Оттава Сенаторз
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