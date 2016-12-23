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23 декабря 2016, 1:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Йокинен: Ягр любит хоккей так же, как родители любят своих детей

Нападающий «Флориды Пантерз» Юсси Йокинен прокомментировал достижение Яромира Ягра, который вышел на второе место по очкам в истории лиги, догнав Марка Мессье.

У 44-летнего Ягра 1887 (755+1132) очков в регулярных чемпионатах, как и у Мессье (694+1193). Уэйн Гретцки лидирует с 2857 очками.

«Я всегда говорил, что Ягр любит хоккей так же, как родители любят своих детей. Это делает его таким особенным игроком», — приводятся слова Йокинена на официальном сайте NHLPA.

Флорида Пантерз
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