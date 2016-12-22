Кросби подарил свою клюшку юной болельщице «Питтсбурга»
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после победы над «Рейнджерс» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ сделал подарок юной болельщице «пингвинов» на Рождество.
Канадец уходил в подтрибунное помещение после игры и услышал просьбу девочки подарить ей клюшку, после чего вернулся к ней и сделал подарок.
В текущем сезоне Кросби набрал 36 (22+14) очков в 27 матчах регулярного чемпионата.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter