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22 декабря 2016, 22:54 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кросби подарил свою клюшку юной болельщице «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после победы над «Рейнджерс» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ сделал подарок юной болельщице «пингвинов» на Рождество.

Канадец уходил в подтрибунное помещение после игры и услышал просьбу девочки подарить ей клюшку, после чего вернулся к ней и сделал подарок.

В текущем сезоне Кросби набрал 36 (22+14) очков в 27 матчах регулярного чемпионата.

Питтсбург Пингвинз
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