Марк Барберио: Я бы подарил Маркову бутылку водки, русские это любят
Защитнику «Монреаля» Андрею Маркову 20 декабря исполнилось 38 лет.
Его одноклубники защитники Марк Барберио и Зак Редмонд выбрали лучшие подарки для российского хоккеиста, который защищает цвета клуба с 2000 года. В текущем сезоне он провел 31 встречу и набрал 21 (2+19) очко.
— Какой подарок будет лучшим для Маркова? О, боже, какой сложный вопрос, — цитирует Montreal Gazette Барберио. — Я бы подарил
— Я бы подарил ему икру, — сказал Редмонд.
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