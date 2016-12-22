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22 декабря 2016, 20:07 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Марк Барберио: Я бы подарил Маркову бутылку водки, русские это любят

Защитнику «Монреаля» Андрею Маркову 20 декабря исполнилось 38 лет.

Его одноклубники защитники Марк Барберио и Зак Редмонд выбрали лучшие подарки для российского хоккеиста, который защищает цвета клуба с 2000 года. В текущем сезоне он провел 31 встречу и набрал 21 (2+19) очко.

— Какой подарок будет лучшим для Маркова? О, боже, какой сложный вопрос, — цитирует Montreal Gazette Барберио. — Я бы подарил что-нибудь классическое для России, например, бутылку водки. Я знаю, что русским она очень нравится.

— Я бы подарил ему икру, — сказал Редмонд.

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