Марков пропустит второй матч «Монреаля» подряд из-за травмы
«Монреаль» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» без защитника Андрея Маркова, сообщает Montreal Gazette.
Россиянин пропустит вторую встречу подряд
Отмечается, что 38-летний хоккеист может пропустить и игру с «Коламбусом», которая состоится 23 декабря. Марков выступает за «Монреаль» с 2000 года. В текущем сезоне он провел 31 встречу и набрал 21 (2+19) очко.
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