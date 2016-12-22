Марков пропустит второй матч «Монреаля» подряд из-за травмы

Россиянин пропустит вторую встречу подряд из-за травмы, которую он получил в поединке с «Вашингтоном» (2:1).

Отмечается, что 38-летний хоккеист может пропустить и игру с «Коламбусом», которая состоится 23 декабря. Марков выступает за «Монреаль» с 2000 года. В текущем сезоне он провел 31 встречу и набрал 21 (2+19) очко.