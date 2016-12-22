Емелин пропустил тренировку «Монреаля» из-за родов жены
Сегодня «Монреаль» провел утреннюю тренировку, на которой отсутствовал российский защитник Алексей Емелин, сообщает официальный твиттер команды.
30-летний хоккеист находится рядом со своей женой Валентиной, которая в ближайшее время должна родить мужу третьего ребенка.
Емелин играет за «Монреаль» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка, при показателе полезности «+9».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter