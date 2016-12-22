Емелин пропустил тренировку «Монреаля» из-за родов жены

30-летний хоккеист находится рядом со своей женой Валентиной, которая в ближайшее время должна родить мужу третьего ребенка.

Емелин играет за «Монреаль» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка, при показателе полезности «+9».