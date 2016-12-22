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22 декабря 2016, 19:35 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Емелин пропустил тренировку «Монреаля» из-за родов жены

Сегодня «Монреаль» провел утреннюю тренировку, на которой отсутствовал российский защитник Алексей Емелин, сообщает официальный твиттер команды.

30-летний хоккеист находится рядом со своей женой Валентиной, которая в ближайшее время должна родить мужу третьего ребенка.

Емелин играет за «Монреаль» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка, при показателе полезности «+9».

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