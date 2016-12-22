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22 декабря 2016, 19:35 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Чикаго» поместил Анисимова в список травмированных

Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не поможет команде в ближайших матчах.

Как сообщает официальный твиттер «Блэкхокс», россиянин был помещен в список травмированных. Отметим, что ранее 28-летний форвард уже пропускал две встречи регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы верхней части тела.

Место Анисимова в составе займет вызванный из АХЛ форвард Таннер Керо. В текущем сезоне россиянин сыграл в 32 матчах чемпионата и набрал 27 (14+13) очков. За «Чикаго» россиянин играет с 2015 года.

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